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國慶貼文誰最吸睛？韓國瑜人氣未散 蔡英文堪稱大贏家

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

Cover Image Source：Facebook／邰智源 邰邰的第一個家韓國瑜鍾明軒

文／張士哲

中華民國剛度過109歲生日，舉國同慶的氛圍猶在，綜觀網路中對於「雙十國慶」的討論重點，除了藝人邰智源祝賀發文引起討論之外，還有哪些人在雙十國慶扮演了社群上的關鍵領袖，在這波國慶熱中獲得最多關注呢？

雙十國慶社群狂歡　慶賀聲量單日近5萬筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》發現討論的聲量高峰就位在國慶日當日，各界都在網路上發文慶賀中華民國的生日，政治人物、社群意見領袖（KOL）的祝賀，各品牌小編也趁著國慶當日進行了一波「國慶行銷」，慶祝國慶的單日聲量就飆上49,120筆高峰。

▲ 雙十國慶引起各界社群發文，創造近5萬筆聲量。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（觀測區間：2020/10/06～2020/10/12）

共賀中華民國、台灣民主　邰智源被讚有Guts

透過熱門討論概念顯示，可以發現網路上對於中華民國的主體意識十分明確，無論是政治人物、網紅、品牌粉專皆以「中華民國生日快樂」加入社群文案，共有29,078筆聲量。

國慶當天藝人邰智源在臉書發文直呼「中華民國萬歲！台灣自由民主萬歲！」總統蔡英文也在貼文留言「今天是中華民國國慶，台灣的民主、自由是我們最珍視的價值，一起努力。」邰智源的貼文共吸引13萬人按讚，網友也留言力挺「感謝邰哥讓我對台灣的藝人還有信心」、「全台灣藝人只有阿公最有guts，其他藝人不是裝聾就是裝瞎」。

對比邰智源國慶發文獲得認同，後輩歐陽娜娜日前在央視大唱「我的祖國」，則被網友討論點名為何中華民國國慶不敢出聲。

▲ 中華民國主體、自由民主價值仍然是網路討論的普遍意識。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念（觀測區間：2020/10/06～2020/10/12）


政治人物中韓國瑜國慶貼文　網路聲量僅次蔡英文

觀察雙十國慶討論的關鍵領袖，大選期間與蔡英文合作拍攝影片的YouTuber波特王、鍾明軒名列二、三名。波特王在臉書發文寫下「中華民國109年生日快樂，也祝今天生日的國慶寶寶們生日快樂」，蔡英文留言「一起來許願：願世世代代的台灣人，都可以勇敢的走向世界！」回文被按讚數達1.7萬，還被波特王回應「那只好走向你了，因為你就是我的全世界」再撩了一次。鍾明軒則是寫下「能活到現在我不感謝所有人，但有個這麼漂亮的地方讓我存在，我還是要感謝你」祝賀國慶，蔡英文以「我們一起朝有光的地方前進！」回應，也獲得1.6萬次按讚。

若以政治人物來看，值得注目的是前高雄市長韓國瑜在雙十國慶發文祝福中華民國生日快樂，更在臉書影片提到中華民國面臨「風雨飄搖、內外夾擊」的處境，呼籲熱愛國家的人民保護國家，是政治人物中僅次於蔡英文的，獲得8,638次留言，粉絲除了狂貼國旗照片同表慶賀，也有許多人留言相挺「韓市長大家都等您國慶日出來發文振奮人心」、「值得無怨無悔等待的人韓國瑜，期待韓總再起挺韓到底！」、「去年此時的高雄國旗飄揚，今年看不到此景！」

▲ 雙十國慶最受關注的政治人物，除了蔡英文以外就是韓國瑜。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》關鍵領袖（觀測區間：2020/10/06～2020/10/12）

政治人物在這波國慶熱潮上演的貼文比拚，蔡英文不僅自己粉專穩坐第一，透過留言回應波特王、鍾明軒、邰智源的祝賀貼文，成功加大社群上擴散範圍，顯然是這波國慶貼文操作的最大贏家。


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月06日至2020年10月12日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雙十國慶』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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