「311是台日友好轉變關鍵」 綠委邀請安倍晉三明年訪台

民進黨立委郭國文今天表示，明年是日本311大地震十周年，以及東京奧運舉辦的時間，希望能在明年循捷克參議院議長韋德齊訪台及前總統李登輝過去訪日的模式，邀請日本前首相安倍晉三來台訪問並在國會演說；郭國文表示，已經準備好邀請信，將以函送方式寄到日本國會，也已請他在日本外務省的朋友透過管道向安倍轉達邀請。

立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文今天和副會長、民進黨立委何志偉及黨籍立委林楚茵、范雲、張宏陸共同舉行記者會，邀請安倍晉三明年訪台。

郭國文說，李登輝生前共訪問日本9次，第七次首度在日本國會演講，也是首位在日本國會發表演說的台灣領袖，立院的國會外交如同城市外交，希望能依循李登輝訪日的成功外交模式，由台灣國會議員組成的友好協會發起，邀請安倍在身體狀況允許的情況下，到台灣國會發表演說，「安倍現在的身體狀況不好，經過今年的休養，明年到台灣是個好時機」。

郭國文說，311地震是台日友好的轉變關鍵，明年是十周年，也是東京奧運延後舉辦的時間，因此希望邀請安倍來訪，時機希望是明年3月11日前後。

郭國文說，已經寫好邀請信，請協會的日籍顧問確定內容不失禮，將以函送方式寄送到日本國會，辦記者會前通知了立法院和院長游錫堃、外交部、台灣日本關係協會、我駐日代表謝長廷及日本外務省，他也請外務省的朋友透過管道轉達安倍協會的邀請。