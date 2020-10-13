聽新聞
test
0:00 / 0:00
吳釗燮：目前仍未考慮和東南亞國家推旅遊泡泡
為振興旅遊，政府正研擬與帛琉組成「旅遊泡泡」，初步規畫限定團體遊程。外交部長吳釗燮表示，只要能合乎中央疫情指揮中心的防疫規劃，會全力以赴，也樂觀其成。但被問到未來會搭配新南向、延伸到東南亞國家？吳釗燮表示，目前還沒有考慮。
吳釗燮上午在立法院議場外受訪表示，關於我國與帛琉之間的疫情期間的「旅遊泡泡」，帛琉總統已經和我方提出來，穢與指揮中心一起來討論。疫情指揮中心已經設定時間進行討論。只要合乎疫情指揮中心的防疫規劃，外交部會全力以赴，樂觀其成。
被問到未來是否會考慮與新南向政策的東南亞國家也推動「旅遊泡泡」，吳釗燮說，目前還沒有考慮，他解釋因為帛琉現在沒有疫情，可以成的機率應該相當大。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言