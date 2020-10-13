吳釗燮：目前仍未考慮和東南亞國家推旅遊泡泡

為振興旅遊，政府正研擬與帛琉組成「旅遊泡泡」，初步規畫限定團體遊程。外交部長吳釗燮表示，只要能合乎中央疫情指揮中心的防疫規劃，會全力以赴，也樂觀其成。但被問到未來會搭配新南向、延伸到東南亞國家？吳釗燮表示，目前還沒有考慮。

吳釗燮上午在立法院議場外受訪表示，關於我國與帛琉之間的疫情期間的「旅遊泡泡」，帛琉總統已經和我方提出來，穢與指揮中心一起來討論。疫情指揮中心已經設定時間進行討論。只要合乎疫情指揮中心的防疫規劃，外交部會全力以赴，樂觀其成。

被問到未來是否會考慮與新南向政策的東南亞國家也推動「旅遊泡泡」，吳釗燮說，目前還沒有考慮，他解釋因為帛琉現在沒有疫情，可以成的機率應該相當大。