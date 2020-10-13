傳川普將對台3軍售 吳釗燮：接到通知將對外說明

傳出川普政府推動三項對台軍售，近日將通知國會。外交部長吳釗燮表示，尚未接到通知，但感謝美方依照對台六項保證的和台灣關係法，持續提供我國防衛性的武器，也希望美方持續出售我方所提出申請的防禦性項目。

中國大陸加大對台軍事脅迫力道，美中關係也瀕臨史上最低點，路透12日獨家報導，白宮推動三項先進武器售台計畫，國務院已非正式通知國會，近日內就會正式通知，尋求國會同意；另外還有其他項目的軍售，也會很快發生。

吳釗燮上午在立法院議場外受訪表示，目前看起來都是美國對台出售防衛性武器的一個既定的方式，我方目前還沒有接到正式通知，接到正式通知後，外交部會對外進行說明。他說，過去這段時間，外界都已經看到了，我方所受到的中國軍事威脅越來越嚴重，但是美國政府也依照對台六項保證的和台灣關係法，持續提供我國防衛性的武器，關於這方面，我方對美國政府表達感謝之意，也希望我方所提出申請的這一些防衛性的項目，美國也能夠同樣依照對台六項保證和台灣關係法，持續對台出售防衛性武器。

路透掌握3項準備出售的武器，分別是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）、波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM－ER），和裝置在F-16戰機上的外部傳感器吊艙，用以將戰機的影像和數據即時傳回地面接收站台。