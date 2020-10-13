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韓國瑜轉戰北漂？ 核心幕僚曝「這縣市」是唯一選項
前高雄市長韓國瑜被罷免後行徑低調，鮮少出現於公開場合。不過有議員爆料，他日前遇到韓國瑜幕僚，在總統大選戰敗的韓國瑜，打算出戰2022縣市長選舉，還將目標鎖定在「桃園」，議員在臉書貼文，也引起不少網友討論，網友直言「高雄人祝福桃園人，我們有過的，都給你們一份」。
日前，有名嘴爆料韓國瑜打算選台北市長，對此國民黨前主席朱立倫否認「從來沒有聽過」，2022年台北市長選戰，立法委員蔣萬安、台北市議員羅智強都摩拳擦掌，走訪基層拉攏選民，對於韓國瑜出戰台北市長，國民黨內部語帶保留。
不過，桃園市議員王浩宇昨（12）日在臉書發文，他表示自己遇到韓國瑜身邊的核心幕僚，王浩宇稱「他們（韓政營）內部的評估也認為，韓國瑜如果真的還想要參選直轄市長，桃園市長是唯一的選項。包含台北市在內，其他毫無機會。」這也意味著韓國瑜可能打算北漂選桃園市長。
日前韓國瑜才在雙十國慶發影片表示「今天中華民國真的面臨到了風雨飄搖、內外夾擊，讓我們一起來保護我們的國家」，這話引起國人關注。如今流言四起，傳韓國瑜打算選國民黨黨主席，又傳韓國瑜對桃園市長職有興趣，韓國瑜對2022年的佈局，恐怕只有韓團隊最清楚。
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