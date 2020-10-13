聽新聞
test
0:00 / 0:00
想當國家領袖？蘇揆冷回王世堅：非常忙沒注意講了什麼
民進黨台北市議員王世堅昨接受專訪時表示，行政院長蘇貞昌有自信心、自認能力強，講話也踰越本身職務很多，可能認為只有當到國家領袖才能完成政治上的理想。蘇貞昌今則指出，護國保民真的非常忙，有時候沒有注意到誰講了什麼，但謝謝各方關心指教。
對於王世堅說法，行政院發言人丁怡銘昨先表示是王世堅多慮，且蘇的能力可受公評；蘇貞昌今受邀赴立法院施政報告總質詢，會前接受時事問答時則說，在蔡英文總統領導下，行政院的團隊上下一起努力，護國保民真的非常忙，有時候沒有注意到誰講了什麼，但謝謝各方關心指教。
只不過，蘇貞昌今天再赴立法院施政報告，依然遇上國民黨團扛出道具美豬要杯葛。蘇表示，自己是應立法院來函邀請施政報告，也藉著向立法院報告，向國人報告行政院這段時間與未來要做什麼，如果又不讓上台報告，等於是出爾反爾，也阻斷人民知的權利，也不能讓國人知道國人在做什麼，比較遺憾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言