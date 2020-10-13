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想當國家領袖？蘇揆冷回王世堅：非常忙沒注意講了什麼

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
民進黨台北市議員王世堅。本報資料照片
民進黨台北市議員王世堅。本報資料照片

民進黨台北市議員王世堅昨接受專訪時表示，行政院蘇貞昌有自信心、自認能力強，講話也踰越本身職務很多，可能認為只有當到國家領袖才能完成政治上的理想。蘇貞昌今則指出，護國保民真的非常忙，有時候沒有注意到誰講了什麼，但謝謝各方關心指教。

對於王世堅說法，行政院發言人丁怡銘昨先表示是王世堅多慮，且蘇的能力可受公評；蘇貞昌今受邀赴立法院施政報告總質詢，會前接受時事問答時則說，在蔡英文總統領導下，行政院的團隊上下一起努力，護國保民真的非常忙，有時候沒有注意到誰講了什麼，但謝謝各方關心指教。

只不過，蘇貞昌今天再赴立法院施政報告，依然遇上國民黨團扛出道具美豬要杯葛。蘇表示，自己是應立法院來函邀請施政報告，也藉著向立法院報告，向國人報告行政院這段時間與未來要做什麼，如果又不讓上台報告，等於是出爾反爾，也阻斷人民知的權利，也不能讓國人知道國人在做什麼，比較遺憾。

行政院 立法院 蘇貞昌

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