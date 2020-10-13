蔡英文感謝印度聲援台灣

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(德國之聲中文網) 蔡英文在其推特賬號上向"我們親愛的印度朋友發來的國慶祝福"表示了感謝。她說，雙方攜手，就能"自豪地捍衛自由、人權等共同價值觀，並且保衛民主的生活方式"。

10月10日前後，印度社交媒體用戶發送了大量聲援台灣的信息，新德裡街頭也出現了聲援台灣的海報，甚至中國駐印度大使館外也被人懸掛了青天白日滿地紅旗幟。目前，印中關系正因邊境摩擦而持續緊張，印度社會各界的反中情緒都十分高漲。而一直被中國視作分裂省份的台灣，近期也面臨著北京方面越來越大的壓力。

此次印度網民聲援台灣，還與中國大使館試圖對印度媒體下"指導棋"有關。大約一周前，中國駐印度大使館向印度媒體致函，指示印度新聞從業者應該如何"正確地"報道台灣的"雙十節"，這份信函在印度新聞界引發了強烈反彈，印度外交部也就此發表聲明，強調印度媒體的新聞自由不容他人干涉。

不過，此輪對台灣的聲援，僅限於非官方的層面。印度的官方代表並沒有發表任何慶賀"雙十節"的信息。和大多數國家一樣，印度在與中華人民共和國建交時承諾奉行"一個中國政策"。

文山/葉宣/(印度時報等)

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