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蘇揆明備詢 藍持續杯葛？綠如何備戰？

聯合報 / 記者陳熙文鄭媁／台北即時報導
立法院日前邀請行政院長蘇貞昌赴立法院提出施政報告並備詢，但遭藍營杯葛。本報資料照片
立法院日前邀請行政院長蘇貞昌赴立法院提出施政報告並備詢，但遭藍營杯葛。本報資料照片

行政院長蘇貞昌明天將赴立法院報告前瞻第三期特別預算案並備詢，傳國民黨立院黨團將針對美豬議題杯葛蘇揆上台，國民黨團明早將舉行黨團大會做最後決定。民進黨團書記長莊瑞雄則表示，計畫明天上午與國民黨協調。

是否繼續祭出杯葛行動，國民黨團書記長林奕華表示，從近日民間舉辦的座談會，以及立法院舉辦的公聽會都可發現，萊豬進口的行政程序有極大問題，不能為開放而開放，在野黨是要凸顯這些問題。

林奕華表示，目前政府沒有拿出最新科學實證數據、沒有符合台灣本身的健康風險評估，身為在野黨仍要堅持，提醒執政黨不能不注重程序正義、甚至違法；無論杯葛與否，在野黨都希望執政黨謙虛傾聽民意，不是強渡關山。

莊瑞雄認為，不讓蘇揆上台，必須有正當的抗爭理由，如果國民黨團對特定議題有意見，可以透過質詢、對話的方式表達，而非利用杯葛手段，「這樣民眾也會覺得很討厭」，反而把實質審查的時間浪費掉了。他表示，明天上午會再與國民黨團協調。

民眾黨團總召賴香伶表示，本會期要審查前瞻預算、總預算案等，時間上非常的壓縮，而美豬議題已在委員會中要做審議，希望還是能照議事程序走。時代力量黨團總召邱顯智則表示，希望不要再杯葛，應就回到正常的議事攻防和質詢。

國民黨 莊瑞雄 美豬

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