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台捷視訊演說 蔡英文：「有些政權」趁抗疫限制自由

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。聯合報系記者林澔一／攝影
蔡英文總統。聯合報系記者林澔一／攝影

蔡英文總統今天晚間8時（捷克當地時間同日下午2時）應「公元兩千論壇基金會」邀請，於「第24屆公元兩千論壇」視訊會議開幕式中發表錄影演說指出，今年全球各國都投入龐大的資源和能量以對抗疫情，並力阻經濟衰退，「然而，有些政權卻趁我們全力抗疫，操縱科技監控人民行動，把持防疫物資，限制資訊及言論自由。」她也提到，最令人扼腕的例子就是香港情勢。

蔡總統一開始感謝「公元兩千論壇」執行長卡列帕（Jakub Klepal）及其團隊致力民主國家間的國際合作，並長期支持台灣。她十分珍惜並感念這份情誼。對捷克參議院院長韋德齊（Miloš Vystrčil）承受極大壓力，仍排除萬難於上月來台訪問，她也要再次表示感謝。

蔡總統說，2020年是風雨飄搖的一年，人類面臨史上最嚴峻的挑戰之一：新冠肺炎疫情，面對疫情，必須處理的根本關鍵，就是如何捍衛民主制度和生活方式，正因如此，「公元兩千論壇」的舉辦，至關重要。

蔡總統說，今年全球各國都投入龐大的資源和能量以對抗疫情，並力阻經濟衰退，「然而，有些政權卻趁我們全力抗疫，操縱科技監控人民行動，把持防疫物資，限制資訊及言論自由。我們看到了擴張主義如何侵蝕以規範為基礎的國際秩序，引發邊界衝突，並罔顧自由人權。」

蔡總統說，最令人扼腕的例子就是香港情勢，這也代表台灣此刻正站上捍衛民主的前線，為此，台灣亟需捷克等全球民主國家的支持及合作，台灣和捷克是共享價值的合作夥伴，「我們篤信自由、平等、透明、人權及善治，而且政治發展軌跡相似，人民都勇敢堅韌，力抗集權暴行，先人們也都勇於渴慕追求民主正義，對後代深具啟發。」

蔡總統說，以上共同之處讓此次的與會，對她別具意義。1996年，捷克前總統哈維爾（Václav Havel）創辦「公元兩千論壇」，協助公民社會發展，鼓勵宗教、文化和種族的包容，並為全球領導人、思想家和勇者，提供一個公開討論、辯論重大民主相關議題的平台；過去幾年來，台灣皆派遣代表率團出席論壇活動，象徵台捷夥伴關係的重要性。

蔡總統說，去年，捷克紀念「天鵝絨革命」（Velvet Revolution）30周年。革命期間，哈維爾發揮重要角色，激勵人民支持民主化；多年後，哈維爾來台訪問，和台灣人民分享這個鼓舞人心的故事。她也說，哈維爾也曾與民主先進、現任監察院院長陳菊會面，當時陳菊以勞委會主委身分到捷克訪問，並分享在戒嚴時期投身民主運動的歷程。

蔡總統說，這場會面感動人心，因為陳菊和哈維爾都曾為了捍衛國家的民主自由而犧牲個人，「更重要的是，哈維爾對台灣的支持，台灣人民銘記在心。這樣的台捷夥伴關係和情誼延續至今。」

蔡總統說，今年，捷克參議院韋德齊議長率89人訪團來台，韋德齊是首位在台灣立法院發表演說的國會議長，韋德齊用中文宣告「他是台灣人」，不僅感動了台灣人民，也激勵我國無畏對岸中共政權的恫嚇和挑戰。她要藉這個機會再度向捷克訪團表達謝意，「他們的來訪，讓我們知道台灣並不孤單。我們攜手打造未來時，民主夥伴的支持，讓我們信心倍增。台捷兩國的夥伴關係因秉持共享價值而歷久彌新，而民主自由也奠定了我們經濟繁榮的基礎。」

蔡總統也說，疫情過後，希望大家都可以來台灣，看看這個美麗的民主國家，風景如畫，人民友善，還有佳餚美食。她由衷相信，價值相同的國家要一起打拚，「守護我們所擁有的生活方式和民主運作等。」她也說，預祝今年的「公元兩千論壇」圓滿成功，「我相信，只有互助合作，我們才能達成維護並促進民主自由的目標。」

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