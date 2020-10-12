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歐陽娜娜唱陸歌不罰？ 蘇貞昌：小女生為工作不得已

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館。記者吳亮賢／攝影
行政院長蘇貞昌今視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館。記者吳亮賢／攝影

藝人歐陽娜娜、張韶涵日前赴大陸央視國慶晚會演唱「我的祖國」，一度傳出恐遭罰50萬，對此文化部長李永得否認此事，行政院長蘇貞昌今也說，有沒有違法，會由文化部跟陸委會根據事實共同認定，「我們其實蠻關心歐陽娜娜，一個小女生為了工作，她有不得已的地方」。

蘇貞昌指出，在台灣國人同胞非常自由民主開放，政府也鼓勵國人同胞都是自由民主開放，到世界各地都可以唱歌，是好事，工作也是必要，「但在中國如果有做任何事情違反國家法律，不管是誰當然也不可以，大家都受同樣法律規範。」

至於歐陽娜娜有沒有違法，蘇貞昌說，會由文化部跟陸委會根據事實共同認定，「不過，我們其實蠻關心歐陽娜娜，一個小女生為了工作，她有不得已的地方，我們實在也覺得更珍惜台灣的民主自由可貴。」

蘇貞昌 文化部

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