快訊

空姐按規定全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出關鍵

原創、翻唱孰優孰劣？台灣流行音樂的經典「翻唱」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／酸台諜案！蘇揆:我們不願被統一 正因中共隨便抓人

聯合報 / 記者 陳筠青陳聖文黃純益龔盈全／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今天(12日)下午視察國家電影及視聽文化中心，針對大陸稱「破獲數百起台灣間諜密案」，以及大陸央視播出屏東枋寮鄉政顧問李孟居的認罪影片一事回應說，「我們之所以不願意被中國統一，就是他們那種隨便抓人，抓了一年多才知道原來是政府抓的，原來是什麼罪名。」記者黃純益／攝影
行政院長蘇貞昌今天(12日)下午視察國家電影及視聽文化中心，針對大陸稱「破獲數百起台灣間諜密案」，以及大陸央視播出屏東枋寮鄉政顧問李孟居的認罪影片一事回應說，「我們之所以不願意被中國統一，就是他們那種隨便抓人，抓了一年多才知道原來是政府抓的，原來是什麼罪名。」記者黃純益／攝影

大陸官媒央視昨晚(11日)在《焦點訪談》節目中播出「台諜案」報導，稱國安機關「破獲數百起間諜竊密案件」，並且播出去年失聯的屏東枋寮鄉政顧問李孟居的認罪影片。行政院蘇貞昌今天下午視察國家電影及視聽文化中心，在受訪時回應說「我們之所以不願意被中國統一，就是他們那種隨便抓人，抓了一年多才知道原來是政府抓的，原來是什麼罪名。」

蘇貞昌提到，台灣走過那個所謂的恐怖年代，就是政府隨便抓人，也不知道抓到哪裡去，也不知道什麼罪名。經過好久好久以後，才突然說原來是被政府抓了、而且人被關了。台灣已經走過那個時代，所以就會知道公平、公開、透明、有人權的政府是有多麼好，我們之所以不願意被中國統一，就是那種隨便抓人，抓了一年多，才知道原來是政府抓的、原來是什麼罪名。

蘇貞昌說，現在從台灣我們也知道，這個罪名根本是莫須有的，叩他這個罪名，家屬也都不知道，沒有辦法接見，也沒有辦法讓他真正公開審判，就已經認罪。這一切都要嚴以譴責，也希望早日放他回來。

蘇貞昌 行政院 屏東

延伸閱讀

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

台南接連槍擊案 議員嗆蘇貞昌再調走警察局長就丟雞蛋

蘇貞昌喊省水 網友戲稱：有省洗頭水

萊豬燒出內閣改組？政院否認：無法做事就換 沒看農民曆

相關新聞

影／酸台諜案！蘇揆:我們不願被統一 正因中共隨便抓人

大陸官媒央視昨晚(11日)在《焦點訪談》節目中播出「台諜案」報導，稱國安機關「破獲數百起間諜竊密案件」，並且播出去年失聯...

羅智強指政治獻金遭誣賴 監院：依法查核無針對性

台北市議員羅智強今天指出，4筆政治獻金捐贈者經去函台北市民政局，確認資料都相符，是監察院誣賴他；監察院說，改列匿名捐贈無...

紓困3.0追加預算案 力拚10月23日三讀

立法院長游錫堃今天召集黨團協商，討論規模為新台幣2100億元的紓困3.0追加預算案；朝野黨團同意，21日再次協商，23日...

台南接連槍擊案 議員嗆蘇貞昌再調走警察局長就丟雞蛋

台南市議員林燕祝今天表示，之前市警局長黃宗仁因上級對治安有意見被調走，繼任的前局長周幼偉上任不到一年又因槍案發生被調，近...

賴清德出席尼泊爾災後重建成果展 盼台灣繼續助人

副總統賴清德今天出席「尼泊爾災後重建成果展」開幕記者會，肯定「台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）」的愛心，讓國...

蔡英文接見十大傑出青年 強調推動雙語國家

蔡英文總統今天接見第58屆十大傑出青年當選人，她致詞時表示，肯定每位傑出青年在專業領域的成就，讓世界看見台灣、認識台灣，...

致詞感謝僑胞貢獻 江啟臣：歡迎回家

「華僑不僅是救國之母，更是建國之母！」國民黨主席江啟臣12日出席第68屆華僑節大會時表示，華僑與中華民國的連結非常密切，他感謝所有僑胞對中華民國、對台灣社會長期的支持與協助，並喊出「中華民國萬歲！」至於國民黨改名議題，他說不在黨務改革的內容中。

改維基罵韓國瑜「噁心禿頭」 鄭照新：低級至極！

前高雄市長韓國瑜的維基百科資料疑今天凌晨被改，標題就寫「噁心禿頭」，高雄市新聞局前局長鄭照新表示，人身攻擊低級至極，不消...

蔡英文接見索馬利蘭代表 稱讚「非洲民主模範生」

台灣與索馬利蘭日前互設代表處，蔡英文總統今天在總統府接見索馬利蘭駐台代表穆姆德，致詞時稱讚索馬利蘭是非洲民主模範生，她也...

韓國瑜維基百科資料被竄改「噁心禿頭」 韓粉：惡劣

韓國瑜的維基百科資料今天凌晨遭到竄改，支持者發現標題就寫「噁心禿頭」，氣憤大罵，竄改的人太惡劣。

【綠天王鴨子划水】賴清德不當無聲副總統 勤跑行程背後是精心的安排

蔡總統第二任期，民進黨接班人選早已鴨子划水為2024布局，其中被認為距離大位「只有一步之遙」的副總統賴清德，更是早已動作頻頻。

正國會修憲提案有爭議？陳亭妃：過半立委連署

民進黨內正國會立委日前提出修憲提案，疑涉及統獨議題引發爭議，甚至傳出民進黨立院黨團內部也有意見，不過立委陳亭妃今發新聞稿...

熱門新聞

枋寮鄉政顧問李孟居央視認罪 指是遭枋寮鄉長「騙去」

教召最長年限可能延至17年 國防部兩個月內將拍板

央視報導：大陸偵破數百起台灣間諜竊密案

國慶日剛過！搜尋中華民國建立時間變1949年 Google回應了

李孟居控「被騙過去」 枋寮鄉長：中國的話能聽嗎？

「自己好像有失智症」！新冠患者康復後喪失記憶力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。