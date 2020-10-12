影／酸台諜案！蘇揆:我們不願被統一 正因中共隨便抓人

大陸官媒央視昨晚(11日)在《焦點訪談》節目中播出「台諜案」報導，稱國安機關「破獲數百起間諜竊密案件」，並且播出去年失聯的屏東枋寮鄉政顧問李孟居的認罪影片。行政院長蘇貞昌今天下午視察國家電影及視聽文化中心，在受訪時回應說「我們之所以不願意被中國統一，就是他們那種隨便抓人，抓了一年多才知道原來是政府抓的，原來是什麼罪名。」

蘇貞昌提到，台灣走過那個所謂的恐怖年代，就是政府隨便抓人，也不知道抓到哪裡去，也不知道什麼罪名。經過好久好久以後，才突然說原來是被政府抓了、而且人被關了。台灣已經走過那個時代，所以就會知道公平、公開、透明、有人權的政府是有多麼好，我們之所以不願意被中國統一，就是那種隨便抓人，抓了一年多，才知道原來是政府抓的、原來是什麼罪名。

蘇貞昌說，現在從台灣我們也知道，這個罪名根本是莫須有的，叩他這個罪名，家屬也都不知道，沒有辦法接見，也沒有辦法讓他真正公開審判，就已經認罪。這一切都要嚴以譴責，也希望早日放他回來。