爭取消防人員防疫津貼 饒慶鈴建請衛福部協助

針對台東縣內執行防疫勤務的消防人員，至今未領取防疫津貼，台東縣長饒慶鈴表示，當初中央的辦法就未列消防人員，因消防署計畫統籌申請，她建請衛福部能協助補正。

饒慶鈴今天下午表示，執行衛福部核發台東縣內協助防疫人員防疫津貼，台東縣只針對執行追蹤關懷訪視居家隔離者的社會處人員與民政處村里幹事發防疫津貼，原因是衛福部當初計畫就未列消防人員。

台東縣衛生局疾管科長吳曉慧補充說明，今年年初疫情爆發之初，衛福部核定「嚴重特殊傳染性肺炎 地方政府防疫動員計畫補助方案」，就明規定津貼核發只限追蹤關懷訪視居家隔離者人員，追蹤關懷日數少於（含）7天核發800元、8至14天核發1000元、大於14天核發1200元。

吳曉慧指出，當初就未列消防人員，且衛福部至今規定也沒變過，所以才會有高雄市等多個縣市為消防人員申報津貼遭衛福部退回。

饒慶鈴說，目前消防署有意統籌申報，也建請衛福部能協助「補正」，讓基層辛苦且冒著被傳染風險的消防人員也能領取津貼。