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國安基金達成護盤任務 決定退場

賴清德出席尼泊爾災後重建成果展 盼台灣繼續助人

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

副總統賴清德今天出席「尼泊爾災後重建成果展」開幕記者會，肯定「台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）」的愛心，讓國際社會再次看到台灣。他也強調，台灣將持續展現「Taiwan can help, Taiwan is helping」，期盼繼續自信前行，既幫助自己的國家，也幫助需要幫助的國度。

賴清德抵達後，首先聽取「台灣海外援助發展聯盟」常務理事王金英簡報並觀看「尼泊爾達丁山區災害重建紀錄片」。他致詞時表示，他今天非常高興有機會代表蔡總統參加開幕記者會，並代表蔡總統表達最由衷的感謝。對於大家抱著滿滿的愛心，跋山涉水、翻山越嶺將愛心送到尼泊爾災民手上，蔡總統非常感佩。

賴清德說，尼泊爾在2015年發生高達7.8強度地震，他也曾在電視上看到畫面，那一次的強震，造成近1萬人死亡，350萬戶家庭的流離失所，悲慘的畫面可以說是怵目驚心。今天看到這個成果，他非常地感動，「我們的愛心是無限的，台灣的愛心一直都送給最辛苦、最需要的人們」。

賴清德認為，其實不僅尼泊爾的地震，日本地震或南亞海嘯，台灣同樣發揮愛心，即便是中國天災地變，其實也都可以看到台灣滿滿的愛心。他一直認為，「一個人有愛，才有可能被稱為偉大；一個有愛心的國家，才有辦法贏得國際社會的尊重。」

賴清德看完紀錄片後，他相當有感觸，他說，因為台灣也是一個地震頻仍的國家，921地震的時候，災情非常困難，得到國際社會的援助。他在擔任台南市長時，發生了50年來最嚴重的地震，死傷也很嚴重，當時，海內外很多國家伸出援手；他在擔任行政院長時，花蓮發生地震，台灣也接受過別人的援助。他認為國際社會中，發展比較前面、比較有能力的國家，能夠協助遭遇困難的國家，是非常有意義的事情。

愛心 地震 尼泊爾

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