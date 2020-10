賴清德出席尼泊爾災後重建成果展 盼台灣繼續助人

副總統賴清德今天出席「尼泊爾災後重建成果展」開幕記者會,肯定「台灣海外援助發展聯盟(Taiwan AID)」的愛心,讓國際社會再次看到台灣。他也強調,台灣將持續展現「Taiwan can help, Taiwan is helping」,期盼繼續自信前行,既幫助自己的國家,也幫助需要幫助的國度。

賴清德抵達後,首先聽取「台灣海外援助發展聯盟」常務理事王金英簡報並觀看「尼泊爾達丁山區災害重建紀錄片」。他致詞時表示,他今天非常高興有機會代表蔡總統參加開幕記者會,並代表蔡總統表達最由衷的感謝。對於大家抱著滿滿的愛心,跋山涉水、翻山越嶺將愛心送到尼泊爾災民手上,蔡總統非常感佩。

賴清德說,尼泊爾在2015年發生高達7.8強度地震,他也曾在電視上看到畫面,那一次的強震,造成近1萬人死亡,350萬戶家庭的流離失所,悲慘的畫面可以說是怵目驚心。今天看到這個成果,他非常地感動,「我們的愛心是無限的,台灣的愛心一直都送給最辛苦、最需要的人們」。

賴清德認為,其實不僅尼泊爾的地震,日本地震或南亞海嘯,台灣同樣發揮愛心,即便是中國天災地變,其實也都可以看到台灣滿滿的愛心。他一直認為,「一個人有愛,才有可能被稱為偉大;一個有愛心的國家,才有辦法贏得國際社會的尊重。」

賴清德看完紀錄片後,他相當有感觸,他說,因為台灣也是一個地震頻仍的國家,921地震的時候,災情非常困難,得到國際社會的援助。他在擔任台南市長時,發生了50年來最嚴重的地震,死傷也很嚴重,當時,海內外很多國家伸出援手;他在擔任行政院長時,花蓮發生地震,台灣也接受過別人的援助。他認為國際社會中,發展比較前面、比較有能力的國家,能夠協助遭遇困難的國家,是非常有意義的事情。