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蔡英文接見十大傑出青年 強調推動雙語國家

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照（記者林澔一攝影）
總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照（記者林澔一攝影）

蔡英文總統今天接見第58屆十大傑出青年當選人，她致詞時表示，肯定每位傑出青年在專業領域的成就，讓世界看見台灣、認識台灣，並強調政府致力推動雙語國家、數位發展等政策及加快產業接軌國際的步調，就是為了讓懷抱著理想與熱情的年輕世代在世界上有更多的舞台。

蔡總統致詞時首先恭喜十大傑出青年的得主，她說，每位傑出青年的故事，都證明在每一個專業領域裡，只要用心耕耘，都有無限的可能性。毫無疑問地，台灣的年輕人，既能有出色的專業表現，也具備國際的視野。

蔡總統一一細數當選人的成就，她說，耐能智慧總經理劉峻誠及執行長周仁海是投入人工智慧領域的創業家，不但開拓出新的商機，還獲得國際獎項的肯定；清華大學副教授林玉俊在分子醫學的研究，以及海洋大學助理教授徐德華在海洋生物的研究，也都受到國際學界的肯定。

蔡總統表示，創辦「Skills For U」組織的黃偉翔，不斷提倡「技能可以貢獻世界」的理念，讓技職教育出身的人才有更大的揮灑空間；發起「小紅帽」組織的林薇，非常關心性別、醫療等議題，在台灣受到「世界衛生組織」（WHO）秘書長不實指控時，第一時間就錄製影片、發表公開信，勇敢反駁。「當時妳的行動，振奮了很多台灣人」。

蔡總統也提到，檢察官黃振倫透過國際司法互助，破獲跨國詐欺案件；小提琴家曾宇謙讓世界聽見台灣的聲音；「球學」的創辦人何凱成，則把美國的經驗帶回台灣，致力於結合體育和教育。

蔡總統說，還有幾位當選人，今天無法來到現場，像是「鞍馬王子」李智凱，正專心備戰奧運，準備締造台灣體操的新紀錄；以及非常有名的主持人Janet謝怡芬，是由教導她台語及台灣文化的媽媽代表來分享這個榮耀。

蔡總統強調，政府的使命，就是讓懷抱著理想和熱情的年輕世代，可以獲得更多鼓勵、受到更多支持，在世界上有更多的舞台。「這也就是為什麼，我們會努力推動雙語國家、數位發展等政策，以及加快產業接軌國際的步調，就是希望讓年輕世代擁有更好的環境。」

蔡總統也特別感謝青商會多年來透過表揚十大傑出青年，為台灣社會注入了正面的能量，也讓一代又一代的台灣人，有學習的參考座標，並且能受到激勵。

總統蔡英文（右）12日上午在總統府接見第58屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員。 中央社
總統蔡英文（右）12日上午在總統府接見第58屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員。 中央社

青年 台灣人

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