致詞感謝僑胞貢獻 江啟臣：歡迎回家

「華僑不僅是救國之母，更是建國之母！」國民黨主席江啟臣12日出席第68屆華僑節大會時表示，華僑與中華民國的連結非常密切，他感謝所有僑胞對中華民國、對台灣社會長期的支持與協助，並喊出「中華民國萬歲！」至於國民黨改名議題，他說不在黨務改革的內容中。

僑胞造就中華民國

江啟臣指出，中華民國的創立，從革命到成功創立都仰仗僑界出錢出力，沒有僑胞的捐輸、幫忙，「不會有今天的中華民國。」近年來中華民國的國際處境艱難，更是仰賴僑胞朋友的持續協助與貢獻，讓中華民國能在正式的邦交舞台之外，有更多的發揮與發展的空間。

「國民黨與僑界的關係同樣密切！」江啟臣說，從早期的興中會、同盟會，到建立民國，若沒有華僑，「也可能沒有今天的國民黨。」他感謝僑界好朋友過去以來對國民黨的支持與協助。他也懇請大家「繼續為中華民國、為我們的家園來努力，讓中華民國得以在世界的舞台上持續發光。」

江啟臣強調，即便世界疫情、兩岸局勢很艱難，他看到僑界朋友們對國家的熱愛，「堅信我們一定能戰勝病毒，迎接更多挑戰。」他指出，光輝十月不僅有雙十國慶，還有10月25日台灣光復節，更有感念僑界對於中華民國持續貢獻的華僑節。「中華民國是我們永遠的國家，台灣是我們不變的家園、故鄉，歡迎大家回家！」

改名並非優先事項

會前接受媒體聯訪時被問到有關國民黨改名議題，江啟臣重申，改名並不在國民黨目前的改革內容中，現階段對國民黨來說，最重要的議題以及黨內最大的共識應該是「監督民進黨、制衡一黨獨大」，這是國民黨的當務之急；此外包括萊豬、國家安全、台海情勢等，也是目前國民黨應該更多專注的議題。

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