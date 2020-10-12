蔡英文接見索馬利蘭代表 稱讚「非洲民主模範生」

台灣與索馬利蘭日前互設代表處，蔡英文總統今天在總統府接見索馬利蘭駐台代表穆姆德，致詞時稱讚索馬利蘭是非洲民主模範生，她也說，「非洲之角」一詞顯示索馬利蘭的重要戰略地位，台灣在印太地區也有重要的地緣戰略地位，她相信透過兩國密切合作，彼此優勢能夠更加發揮，也能夠有更多元的發展。

蔡總統表示，這段時間看到很多媒體用「台灣的新朋友」來稱呼索馬利蘭，大家都想多了解索馬利蘭，多認識索馬利蘭，網路上有很多討論，新朋友之間最重要的就是交流，她也看到穆姆德從8月來台履新之後，不論參與經貿研討會或校園演講，透過各種形式互動都讓台灣人民更加認識索馬利蘭，也讓官方和民間一起發掘更多兩國合作機會。

蔡總統表示，就如同穆姆德之前提到「非洲之角」一詞，就顯示索馬利蘭的重要戰略地位，台灣在印太地區也有重要的地緣戰略地位，她相信透過兩國密切合作，彼此優勢能夠更加發揮，也能夠有更多元的發展。

蔡總統表示，過去台灣與索馬利蘭在醫療、教育、海事安全等領域相互合作，台灣路竹會也前往索馬利蘭義診，未來在雙方代表處努力下，將展開各項合作計畫，促進各領域交流，加深兩國情誼。

蔡總統指出，在穆姆德來台這兩個月，相信從台灣人民日常生活，到最近國慶日活動，都可以充分感受到台灣民主和自由活力，這就是台灣重要價值和資產，也是台灣和世界交朋友的重要價值。

蔡總統說，索馬利蘭是非洲的民主模範生，和台灣一樣持續努力深化民主，明年5月，索馬利蘭將舉行眾議院和地方議會選舉，除了預祝大選順利，也期待台灣能與索馬利蘭一起分享民主經驗，共同推廣民主價值。她和高興今天和穆姆德再次見面，希望兩國一起攜手努力，未來在國際上，台灣和索馬利蘭彼此做堅實的夥伴，相互扶持，讓兩國關係寫下新篇章，蔡總統也請穆姆德轉達對索馬利蘭總統阿布迪的問候。

穆姆德指出，「過去30年間，索馬利蘭已展現出，我們確實是民主的燈塔，也致力於引領發展和平，持續向國際社會及友誼國家作貢獻」，他也說，除了致力於免受恐怖活動和海盜活動威脅，索馬利蘭還有許多非常值得驕傲的成就，其實索馬利蘭收容很多來自索馬利亞、葉門、敘利亞和其他國家難民，對世界上衝突事件造成的負擔，共同與國際社會一起肩負責任，也和區域內的夥伴反制非法軍火及未受管制的人口販運等議題。

穆姆德說，索馬利蘭與台灣簽下夥伴協議，都是奠基於共享的價值，也就是自由和民主之上，這是第一步，接下來還要強化各領域共享的價值和利益，促進雙邊經濟合作和夥伴協議。

穆姆德強調，之前阿布迪已經表明，未來與各國關係必定要奠基在最大化雙邊貿易和投資潛力之上，而非依賴單向援助，索馬利蘭現在還有很多尚未開放的經濟潛力，有越來越多國家發現這件事，非常歡迎台灣大型公司來投資，包括資通訊產業、數位經濟、漁農業、建設業、替代能源及礦產等。