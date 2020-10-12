正國會修憲提案有爭議？陳亭妃：過半立委連署

民進黨內正國會立委日前提出修憲提案，疑涉及統獨議題引發爭議，甚至傳出民進黨立院黨團內部也有意見，不過立委陳亭妃今發新聞稿表示，「邁向國家正常化」的修憲提案，不僅在提出後三天內完成連署，且連署人數高達58位委員，已經超過半數，是目前所有修憲提案中最多，更包含跨黨派成員。這顯示「正常國家、務實修憲、台灣優先」的理念不只有厚實民意基礎，在立法院也有高度期待。

陳亭妃強調，這份修憲提案，沒有涉及統獨、也沒有涉及領土、國旗、國歌、國號的更動，只有符合現狀的正常國家議題。目前此案已正式送交議事處進入修憲議程。在目前超過四分之一立委提議之後，經過修憲委員會初審並交付院會後，需要四分之三委員出席，出席委員四分之三決議，公告半年後，經我國選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，才會通過。

她說，台灣一直朝國家正常化的方向前進，但還差一哩路。今年蔡總統在就職演說中表示，立法院的修憲委員會要「讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識」。「邁向國家正常化」的修憲提案內容包含六大台灣需即刻面對的憲改議題與修正建議：憲法以國家發展為前提、領土應為憲法效力之所及、制度廢省、發展資通訊科技應防範境外敵對勢力、國家象徵之變更應由法律另訂。此提案盼能豐富目前憲改議題面向，並引領公民以台灣為主體，深思我們的根本大法。

陳亭妃表示，版本獲立院連署過半，令人欣慰卻也使人警惕，因這僅是憲改長路的一小步，也是高聳修憲門檻上的一毫米；目前外界皆拿著放大鏡與期許檢視此次修憲的討論，是否有多少案子可通過四分之三立委同意的高門檻，就必須是朝野有共識的才有可能進入到最後的公決。

因此，公共討論與凝聚共識的過程不能中斷，為使各界能夠針對相關議題深入交流，她表示，將自十月中下旬，召開四場公聽會，邀集政府、企業、社會、學界等代表充分討論提案版本的法律與政治影響，以評估相應調整和凝聚共識。我們也呼籲，針對版本內容和相關議題，各黨派、各界都可以公開實質討論，更樂見更多版本的提出與切磋，為台灣的未來共同努力。