324行政院驅離案 司改會：不上訴對司法絕望

2014年太陽花學運時，3月24日行政院佔領學生遭警方暴力驅離案，民間司法改革基金會歷經多次協助被害人上訴，仍無法得到結果，今日宣布不再上訴，已對司法失望，會再嘗試其他方式對國家暴力討回公道。

律師尤伯祥指出，當時對和平示威民眾施暴的警員，未佩戴識別證章，幾乎可視為武裝暴徒，媒體也清楚補捉警方施暴畫面，但法庭上，卻不斷要求被害者確切指出警員身份，尤伯祥認為，當晚警方身為國家機器，是聽從命令執行暴力，該被一體看待，但法庭上卻只拘泥於哪位個別員警施暴，重點錯誤。