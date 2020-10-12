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324行政院驅離案 司改會：不上訴對司法絕望

攝影中心 / 記者曾原信／台北即時報導
民間司法改革基金會上午舉行記者會，表示不會再對2014年324行政院警方驅離事件上訴，因已對司法絕望，司改會律師尤伯祥批評，警方至今不承認錯誤，放任警方暴行。記者曾原信／攝影
民間司法改革基金會上午舉行記者會，表示不會再對2014年324行政院警方驅離事件上訴，因已對司法絕望，司改會律師尤伯祥批評，警方至今不承認錯誤，放任警方暴行。記者曾原信／攝影

2014年太陽花學運時，3月24日行政院佔領學生遭警方暴力驅離案，民間司法改革基金會歷經多次協助被害人上訴，仍無法得到結果，今日宣布不再上訴，已對司法失望，會再嘗試其他方式對國家暴力討回公道。

律師尤伯祥指出，當時對和平示威民眾施暴的警員，未佩戴識別證章，幾乎可視為武裝暴徒，媒體也清楚補捉警方施暴畫面，但法庭上，卻不斷要求被害者確切指出警員身份，尤伯祥認為，當晚警方身為國家機器，是聽從命令執行暴力，該被一體看待，但法庭上卻只拘泥於哪位個別員警施暴，重點錯誤。

尤伯祥批評，雖然曾控告時任總統的馬英九、警政署署長王卓鈞、轄區指揮官方仰寧、行政院院長江宜樺，但當時擔任國家重要長官的四人卻無罪，因此對司法失望，將轉用其他方式向國家機器討回公道。

民間司法改革基金會上午舉行記者會，表示不會再對2014年324行政院警方驅離事件上訴，因已對司法絕望。記者曾原信／攝影
民間司法改革基金會上午舉行記者會，表示不會再對2014年324行政院警方驅離事件上訴，因已對司法絕望。記者曾原信／攝影

司法改革 太陽花學運 行政院

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