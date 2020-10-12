林為洲拋黨名「去中國化」議題 游淑慧：個人意見

國民黨團總召林為洲本月10日拋出「中國國民黨」改名去「中國」化的議題，盼國民黨撕掉親中標籤，引發熱議。國民黨北市議員游淑慧今表示，此議題過去僅年都有人談，不只是林為洲，但從來沒變成全黨正式談的議題，應只是林為洲個人意見。

游淑慧表示，大家都知道，改名後運就會好、個性會改、身體會好？國民黨若有需要改革的地方，應先去針對改革的地方去處理。

「去中國化」議題過去幾年都有人在談，不只有林為洲，但從來沒有變成全黨正式在談的議題，應該只是林為洲自己的意見，國民黨很多元，大家都可以提出自己的意見。

北市議員羅智強則說，現在國民黨有更多需要關切的問題，尤其是執政者濫權、今天東廠事件，這才是最關鍵的問題。