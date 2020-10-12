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306元政治獻金被查 羅智強：陳菊比張天欽還囂張

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員羅智強（中）今與北市議員游淑慧（左）及民政局（右）針對306元政治獻金召開記者會。記者胡瑞玲／攝影
北市議員羅智強（中）今與北市議員游淑慧（左）及民政局（右）針對306元政治獻金召開記者會。記者胡瑞玲／攝影

國民黨革實院長、北市議員羅智強上月被監院調查政治獻金，指他2018年參選北市議員政治獻金有4筆資料不符，要求限期7天查覆，若涉申報不實可罰6萬至120萬元，但經查證發現4筆資料姓名、身分證字號街相符，他今連發3篇臉書並召開記者會，指監察院利用公權力造假栽贓構陷，痛批監察院長陳菊「比張天欽還囂張」，要求陳菊及民進黨踹共、道歉。

羅智強批，號稱超黨派的陳菊，原來是「抄黨派」，而且「先抄羅智強」，九合一選舉從里長到市長共有2萬多個候選人，監察院1年查300件，陳菊上任後沒辦任何民進黨的貪瀆違失，第一件事就是查他306元的政治獻金，中籤率僅1.5％，陳菊還說超黨派、沒有針對性。

他有8000多筆政治獻金，若說其中有4筆有問題好像也算合理，但經內部相關人士提醒監察院恐造假，並建議他向北市民眾局行文查核，結果經查證後發現，「4筆皆相符」。

羅說，針對「陳菊的306東廠事件」，他有3個要求，第一，陳菊踹共道歉，給個交待；第二，請陳菊比照查他的標準，全面清查民進黨政治獻金，尤其是陳明文的300萬政治獻金；第三，請10月6日護航陳菊反控羅智強「自導自演」的民進黨站出來道歉交待。

民政局表示，受理羅智強行文後，依規定查詢，查詢後姓名跟身分證字號有相符，並將結果回覆給羅智強辦公室。針對這起案子，北市民政局沒有收到監察院做函查，監察院應該是透過中央部會做查詢。

陪同羅智強召開記者會的北市議員游淑慧也說，監察院有能力在候選人上傳政治獻金時，能在1個月內告知哪筆政治獻金不能收、哪筆資料有錯，「我當時就有被監察院這樣照顧」，2018年羅智強政治獻金資料沒錯，為何2020年陳菊上任後就發現有錯誤？

游淑慧說，民政系統都是同一套，除非監察院或中央有自己一套系統，否則不管新舊民政系統，只要登入就會一併查詢，「若監察院民政系統不同，說誰違法就違法，想看誰系統就去查資料，這樣監察院比東廠還大」。

游說，今天北市民政局願意幫羅智強查詢，若是在桃園，鄭文燦不願幫他查核，是不是有冤無處訴？國家機器有必要配合陳菊這樣搞嗎？「2018年沒說羅智強錯，2020年就說有錯，還要被北市府打臉，陳菊真的要去驗她的心智年齡，太幼稚了！」

羅智強說，剛開始他不能理解為何2萬多個候選人可以查到他，卻放過陳明文的300萬、總統蔡英文三隻小豬20萬筆政治獻金，這些姓名、身分證字號怎麼不去查？監察院明明查得到這4筆資料並知道資料相符，卻說不相符，這不是誣陷什麼才是誣陷，盼陳菊可以站出來說清楚。

陳菊 監察院 羅智強 政治獻金

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