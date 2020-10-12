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馬江行政院驅離更二審無罪 台聯今宣布不再上訴
2014年「太陽花」學運行政院驅離風波濺血，民眾自訴前總統馬英九、行政院前院長江宜樺、警政署前署長王卓鈞及台北市警中正一分局前分局長方仰寧涉殺人未遂罪，台北地院更二審日前判馬等4人無罪。同為自訴人之一的台聯前立委周倪安今天表示，將不再上訴，也感嘆對民進黨政府失望。
周倪安表示，她是當時在行政院北平東路端受傷最嚴重者，她認為整件事是行政院懈怠，立法院懦弱，司法院冷漠。
周倪安表示，2016年民進黨政府上任還設立了轉型正義委員會，目的是為了正義而戰，「有許多官員們自2014年起在中華民國體制內，不管是地方或是中央都官位飛黃騰達，但是對於這起為了抗中挺身而出的民眾，為他們找回正義，卻是呈現了噤聲的狀態。這部分是非常令人失望的。」
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