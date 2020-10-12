影／消防防疫津貼發放混亂 侯友宜：中央一毛錢也沒出

新冠肺炎爆發至今近七個月，按防治紓困特別條例規定，政府應給予執行防疫勤務的消防人員獎勵，但「消防員工作權益促進會」調查發現，全國獎勵津貼數額不一，許多縣市甚至沒發放，狀況相當混亂。對此新北市長侯友宜今表示，新北市消防防疫津貼由新北救護獎金支應，「中央一毛錢也沒有出。」

侯友宜指出，消防同仁非常勇敢地在這段時間，載送確診或是疑似確診者，我們都提供消防勤務津貼，給這些辛苦的防疫同仁，所以新北市的消防防疫津貼，由新北市救護獎金來支應，中央一毛錢也沒有出。

侯友宜表示，我覺得中央出不出沒有關係，最重要新北市會照顧我們新北的消防同仁，盡心盡力把防疫做好，他們值得我們鼓勵，所以新北市的防疫津貼，全部由新北市自己支應，照顧我們消防同仁。

對於部分縣市因不知情，而未向中央申請，新北市的狀況為何？侯友宜說，最重要的是能夠快速、有效立即讓消防同仁能在防疫過程中，得到適度的鼓勵，「這部分金錢不重要，重要趕快照顧他們。當然，如果中央願意補撥給我們，我們也非常歡迎。」

新北消防局表示，6月有向中央申請600多萬防疫經費，包含添購防疫物資、防疫演練、消防津貼等項目，其中消防津貼大約182萬，包括出勤津貼還有加班費等。中央已在上月核撥100多萬元經費，但主要都是針對演練補助，後續可能會有第二波經費下來，不過目前沒收到。

新北消防局說，疫情爆發以來，新北提供每人每次載送確診者2000元津貼、疑似確診者500元、消毒300元，至今已發出約73萬，全數由新北市救災救護獎金支應。