不等中央了！ 盧秀燕：動用第二預備金發消防防疫津貼

疫情期間各地消防人員忙於載送個案就醫、隔離，11個縣市消防人員沒有拿到中央撥補的防疫津貼，台中等4縣市向中央申請，卻被打回票。台中市長盧秀燕今天在議會宣布，將動用第二預備金，追溯到疫情開始，載到疑似與確定病例的消防人員全都發給津貼， 約700人。

市議員劉士州今天在議會質詢指出，防疫補貼可獨漏消防人員？民政系統有給里長等津貼，一千多名的消防人員難道載送確定與疑似病例不危險？

台中市政府曾透過衛生局向衛福部申請消防防疫津貼，但被打回票。消防局長曾進財表示，他認為消防弟兄冒險運送確診病患，中央不補助，但中市已訂定獎勵制度，載到疑似個案嘉獎一次、確定個案獎勵二次。

市長盧秀燕表示，中央補助應該全國統一，就不會製造亂象。她表示，感謝議員闗心消防人員，也感謝媒報導，凸顯消防人員的任勞任怨與認真盡職，她將用第二預備金支應消防防疫津貼，且回溯既往。