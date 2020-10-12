提升辦公安全 前瞻助公所、集會所483處補強重建

前瞻基礎建設計畫第一、二期（2017年至2020年）將屆滿。為提升基層公所廳舍及村里集會所建物結構安全，內政部今天表示，目前已核定554件耐震評估及整建計畫，補助地方政府逾24億元，目前已完成483件補強、重建工作，有效提升基層辦公環境安全。

內政部表示，基層公共設施多屬危老建築，考量耐震能力提升的重要性及急迫性，特別在前瞻基礎建設計畫爭取經費，辦理「公所辦公廳舍、村里集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫」，藉由中央與地方共同努力，完成危險建物評估、補強或重建等預防整備工作，並擴大為長照、公托等據點使用，落實對偏鄉老、幼人口的照顧。

內政部舉例，像是高雄市橋頭區公所因耐震能力評估應辦理補強，須施作剪力牆加鋼筋混凝土柱工程，總經費482萬元，內政部協助補助410萬元，占總經費85％，補強工程已於去年12月完工。

內政部指出，現行對基層公所辦公廳舍、村里集會所的補助屬競爭型計畫，所需經費採地方自籌與中央補助一定比率辦理，除強化已整建處所的使用外，今年度將依既定目標加速完成已核定的554件補助計畫。另預估2021年至2025年將完成耐震評估100件、耐震補強100件、拆除重建37件。

內政部表示，為配合推動長期照顧、公共托育或公共化幼兒園等當前重要政策，將持續鼓勵公所進行重建時合併規劃相關服務設施，藉由中央與地方合作，共同打造耐震、安全、多元服務的據點，強化為民服務效能，讓前瞻基礎建設經費發揮最大效益，落實政府照顧民眾的初衷。