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狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

才說要帥下去被贈健行杖 馬英九：一定是看我老了

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
華僑節慶祝大會主辦單位致贈華僑節紀念品「健行杖」，讓前總統馬英九笑說：「它是健行杖啊？一定是看我年紀大了 ！」圖／翻攝udn TV
華僑節慶祝大會主辦單位致贈華僑節紀念品「健行杖」，讓前總統馬英九笑說：「它是健行杖啊？一定是看我年紀大了 ！」圖／翻攝udn TV

前總統馬英九上午出席華僑節慶祝大會，致詞時特別感謝僑務委員會委員長童振源日前向黨產會澄清，中華救助總會並非國民黨附隨組織，讚「主持正義的人不分黨派」。馬致詞結束後，主辦單位致贈華僑節紀念品「健行杖」，讓馬英九笑說：「它是健行杖啊？一定是看我年紀大了 ！」幽默發言引來現場一陣歡笑。

馬英九表示，黨產會到處在追國民黨黨產，之前公開說中華救助總會是國民黨附隨團體，不過童振源曾任中華民國駐泰國台北經濟文化辦事處代表，知道中華救助總會在泰國做了很多事情，了解它對泰國的貢獻，所以童振源告訴黨產會雖尊重他們的決定，但特別強調救總不是國民黨的附隨團體，過去曾幫助很多僑胞，要給童振源鼓掌。

這次主辦單位準備「鋁合金四節折疊健行杖」送給致詞貴賓，包含馬英九、童振源以及國民黨主席江啟臣。不過馬英九在收到時笑說主辦單位一定是看到他年紀大了，才會送這個。不過相較馬英九現年70歲，江啟臣、童振源平均年齡只有50歲。

黨產會 童振源 馬英九

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