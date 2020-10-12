否認因駭客案遭流放考試院 劉建忻：未遺失筆電

立法院司法及法制委員會今天邀請考試院秘書長劉建忻，以及考選部、銓敘部等單位列席業務報告並備詢。這也是劉建忻由總統府副秘書長轉任考試院秘書長後，首次到立法院司委會備詢。對於日前沸沸揚揚的「總統府洩密案」，劉建忻今答詢時重申，自己沒有遺失電腦，離開總統府也有經過蔡英文總統同意。

今年520就職前夕，總統府驚傳電腦遭駭客入侵，導致多份文件流出，當時傳出流出來源是劉建忻的電腦。劉建忻隨即在8月底轉任考試院秘書長一職，被在野黨質疑是為洩密案「解套」。

國民黨立委李貴敏今質詢時也問，前陣子的筆電資安事件，劉建忻是否因此被「流放」到考試院？是否感到委屈、筆電是否真的遺失？

劉建忻答覆，來到考試院是受到院長黃榮村邀請，離開總統府前也有經過蔡總統同意，今年選舉後就已請辭，也有對外說明，因為過去總統府秘書長「很少做超過4年」；他的筆電也沒有遺失。

李貴敏也問及，若未來修憲廢除考試院，人事行政總處曾表達有信心接下相關業務，相關交接計畫是否有提前準備？劉建忻說，修憲議案還在討論當中，考試院隨時做好因應，但因修憲方向還不明確，目前尚未規畫。