台灣基進提修憲 陳柏惟：現在的憲法教人說謊話
立法院修憲委員會即將啟動，台灣基進黨今也提出修憲提案，希望階段性修憲，以建立未來以台灣為主體的制憲基礎。台灣基進立委陳柏惟則批評，現行的中華民國憲法，將台灣和中國兩地分為自由地區和大陸地區，與現況不符，分明是在教大家說謊。
台灣基進黨今於近期新設的台北政黨辦公室暨台北黨部舉行「中華民國憲法過渡化」修憲提案說明會，強調要「階段修憲、迎向制憲」，並提出5點修憲訴求。
基進黨表示，為讓憲法增修條文更為中性化，提議將憲法增修條文的前言「因應國家統一前」改為「凝聚全體國民之共識，建立台灣共和，制定新憲法前」；同時，要將台灣在憲法中作為「自由地區」，改為「台灣、澎湖、金門、馬祖，及台灣主權所及之附屬島嶼」，而大陸地區則改名為「中華人民共和國」。
此外，基進黨也提議，希望未來總統要3年定期或不定期來檢視憲法增修條文的實施狀況，並向國會提出報告，由國會來制定新憲法；並強調，必須把轉型正義寫入憲法當中。
陳柏惟在發言時表示，憲法作為一個國家奉行的最高法，現況卻稱台灣是中國自由地區，中國是大陸地區，分明是在教大家說謊話，並認為唯有修憲正名，才能讓台灣走出國際。基進黨主席陳奕齊則表示，此提案為階段性修憲，以建立未來以台灣為主體的制憲基礎。
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