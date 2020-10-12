拋黨名去中 林為洲：政黨競爭國民黨要往前走

國民黨立院黨團總召林為洲日前拋出「中國國民黨」黨名去「中國」議題，引發熱議。林為洲今天親上火線受訪表示，國民黨要往前走，也要和其他政黨競爭，需要得到台澎金馬人民的支持，他拋出這個議題，是希望大家從各面向思考，「中國」二字要留著或是要改，有何優缺點，大家理性面對。

林為洲上午接受「POP撞新聞」專訪時指出，其實他的貼文是中性的。第一段是說現在的黨名容易混淆、被貼標籤；第二段則寫留著「中國」的優點，國民黨和民進黨最大的不同是，堅持憲法一中裡面的中華民國，留著這個元素，將來在兩岸關係處理上，保留了連結和可能的互動和對話。最後一段才寫可以讓黨內改革的第一步優先討論，才能得到比較好的答案，希望聽聽大家意見。

林為洲說，很多人對大中國有感情、對中國國民黨的歷史也有感情，但時代一直在往前走，「我們要繼續往前走」，國民黨是一個政黨，在台澎金馬治理這個中華民國的政黨，要和敵對政黨競爭，一定要得到大部分人的認同，「感情、歷史恐怕稍微要收斂，用較理性方式對待兩岸將來的關係」。

林為洲說，政黨存在的目的就是要取得選舉勝利，才能實踐理想。國民黨面對兩岸關係是和中，期待互利、共榮、和平，這也是過去國民黨在做的。

林為洲提到，昨天他有和黨主席江啟臣見面，向他說明原由。確實沒有事先跟江討論過，不是黨目前改革方案的討論選項；但不是不在這個選項就不能談，「我是個人提出。」他也提到，如果目前以現在幾個選項，他會傾向改為「中華民國國民黨」，定義就很清楚。

對於黨團群組湧現質疑聲浪，林為洲也說，他們的批評，「我心平氣和虛心接受」並重申，在黨團若要形成意見，一定是經過黨團大會，他一定會尊重大家意見。