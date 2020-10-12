歐陽娜娜開唱風波 文化部長李永得：共產黨玩的老梗

文化部長李永得今天赴立法院教育及文化委會進行業務報告，會前接受媒體採訪，談及藝人歐陽娜娜在大陸開唱「我的祖國」之事。李永得表示，此事最該被譴責的是中國共產黨，台灣該努力的則是努力營造影視產業的市場規模。

李永得澄清，文化部從來沒有說可能會罰歐陽娜娜50萬元。他表示，歐陽娜娜此事最應該被譴責的是中國共產黨，「共產黨一向玩這種惡意政治操作的梗，這已經是老梗了，不會有任何統戰的效益。」對岸一直想用台灣的出生的影視人員來唱所謂的祖國，來製造一種假象，說台灣好像支持祖國統一，「我想這是不會得逞的。」

李永得指出，台灣現在要努力的部分，是去努力去營造影視產業的市場規模，讓影視人員有更好的發展環境，至於歐陽娜娜是不是觸犯規定，文化部也會也跟陸委會密切磋商。