江啟臣：國民黨曾調整名稱 但現在重點在監督民進黨

中國國民黨是否要去掉「中國」的改名話題引發熱議，新北市長侯友宜昨強調中國是指中華民國。國民黨主席江啟臣上午出席華僑大會受訪表示，國民黨創黨百年，早期名稱當然也有調整過，但改名議題不在國民黨改革內容當中，也不影響作為在野黨該扮演的角色，應該專注在民眾關心的議題，以及監督民進黨、制衡一黨獨大。

對於未來是否會改成「中華民國國民黨」，江啟臣表示，他日前已經強調，改名不在國民黨目前的改革的內容當中，現在對國民黨來說，最重要的議題還有黨內最大的共識，就是監督民進黨、制衡一黨獨大，這是國民黨最該做的事。還有許多民眾關心的議題，包括萊豬、國家安全、台海情勢等，國民黨應該要有更多的專注力在這裡。

媒體詢問，「中國」二字會讓大家想到對岸，也會成為民進黨會一直攻擊的點。江啟臣說，國民黨從創黨到現在126年，其實在早期的時候名稱也有調整過，但這不影響目前作為在野黨應該扮演的角色，也不是改革議程當中一個議題。