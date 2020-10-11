快訊

大陸偵破數百起台灣間諜竊密案 央視：蔡政府大搞學術媒體情戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫文南院談國民意識與美豬衝擊 兩岸關係重災區在高雄

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
孫文南院院長汪明生談及兩岸關係中，台灣最大的「重災區」就是高雄，產業發展規模有限，高雄青年才一直北漂。記者徐如宜／攝影
孫文南院院長汪明生談及兩岸關係中，台灣最大的「重災區」就是高雄，產業發展規模有限，高雄青年才一直北漂。記者徐如宜／攝影

孫文南院協會今天在蓮潭會館辦「國民意識與美豬進口衝擊研討會」，與會產學界倡議：反萊豬公民自決、反對政府美台貿易黑箱作業、反對政府罔顧立法程序正義、抗議政府犧牲人民健康，並尋求台灣畜牧業受衝擊因應方案。孫文南院院長汪明生也談到兩岸關係中，台灣最大的「重災區」就是高雄，產業規模有限，高雄青年才一直北漂。

孫文南院指出，蔡英文總統8月以推進台美關係、時空環境改變為由，罔顧立法程序，以「行政命令」宣布開放含有萊克多巴胺瘦肉精美豬進口，美其名說是要「替台灣做出關鍵決定」，事後經在野黨立委踢爆，行政院違法連續15個月未召開「食安會報」，根本棄人民健康於不顧，孫文南院呼籲全民拒買、拒食美國萊豬以求自保。

出席研討會各界代表包括屏東大學鄭博文教授、台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟李建誠發言人、前高雄榮總精神科蘇偉碩醫師、高醫生物醫學王文心博士、高雄大學黃英忠教授、養豬協會理事長王忠禮等人，以及地方民代。汪明生表示，孫文南院一向倡議兩岸「南南合作」，而台豬不含瘦肉精，符合大陸食安法規，養豬戶不妨考慮以高雄做為試點，向大陸出口台灣豬肉。

汪明生日前出席2020海峽論壇。他表示，台灣南部是發展潛力最大的，民心思變是基調，韓國瑜一個人跑高雄來，曾就掀起浪潮，全球華人關注，但差不多兩年就一切還原。他不想批評、也不攻擊，但直言台灣有很多的問題需要面對。

關於蔡英文總統在國慶的談話，汪明生說，「很好啊，表示她也開始認識了。」蔡在台灣把藍軍當對手，把藍軍打趴了，甚至要終結藍軍，「可是真正的重頭戲不是藍綠、而是兩岸，有本事就面對紅軍。」要面對他得先了解他，什麼是共產主義、共產黨如何對台灣？

汪明生說，孫文南院協會的成立就是要面對兩岸，台灣的政府和政黨已無法被期待，比較大的工商企業也都心知肚明，南部產業的規模有限，青年北漂，就是因為沒有夠大的產業、夠大的項目進來，很多都是跟兩岸有關。兩岸政策從李登輝的戒急用忍，台灣最大的「重災區」就是高雄。

汪明生表示，從他的專業公共事務來看，90年代的全球化，淡化主權彊界，對百姓來講，過日子比較重要。這兩年來，兩岸議題也不再像過去噤若寒蟬，一碰到就躲，現在就是要面對共產黨，一個指標叫不要輸人家太多。民主應該是台灣的資產、本錢，可是只有投票的樣子像民主，不同意見根本連出都出不來，高雄長時間沒有自己的聲音。

孫文南院院長汪明生談及兩岸關係中，台灣最大的「重災區」就是高雄，產業發展規模有限，高雄青年才一直北漂。記者徐如宜／攝影
孫文南院院長汪明生談及兩岸關係中，台灣最大的「重災區」就是高雄，產業發展規模有限，高雄青年才一直北漂。記者徐如宜／攝影

美豬 國民黨 高雄市 韓國瑜 兩岸政策

相關新聞

孫文南院談國民意識與美豬衝擊 兩岸關係重災區在高雄

孫文南院協會今天在蓮潭會館辦「國民意識與美豬進口衝擊研討會」，與會產學界倡議：反萊豬公民自決、反對政府美台貿易黑箱作業、...

桃園中壢罷王二階連署書13日如期送件 王浩宇：尊重

罷免王浩宇總部13日上午將到桃園市選委會遞送第二階段罷免連署書，依規定要達到中壢區選舉人數的十分之一、3萬1545件，罷...

國民黨名「去中國」風暴燒黨團群組 江啟臣上火線釋疑

國民黨政策會執行長、黨團總召林為洲昨在臉書拋「中國國民黨」黨名「去中國」議題惹議，戰火今延燒到黨團立委群組，包含資深立委...

正國會綠委提修憲案涉及統獨？游錫堃：事前不知道

民進黨派系「正國會」的立委日前提出修憲案，被認為涉及統獨議題，立法院長游錫堃今表示，他對提案事先毫不知情，對於民進黨團內...

頻頻北上布局中央？鄭文燦：任期做滿是基本的

桃園市長鄭文燦被傳可能前進中央當行政院長，甚至開始布局2024總統大選，消息不斷。他今日出席公開場合表示，一個政治人物把...

兩岸緊張？游錫堃：中國今年挑起戰事的機率不大

針對兩岸情勢升溫，立法院長游錫堃表示，他認為除非兩岸擦槍走火，今年中國挑起戰事的機率不大，並指出，中國已在南海議題上示弱...

中國國民黨改名？ 侯友宜：中國這2字代表中華民國

中國國民黨政策會執行長林為洲拋出黨名去掉「中國」2個字，引發議論。新北市長侯友宜今出席瑞芳圖書館啟用儀式時說，其實我們很...

國民黨名去「中國」 江啟臣：改名議題不在黨中央議程

國民黨政策會執行長林為洲昨天在臉書拋出「中國國民黨」黨名去「中國」議題，國民黨主席江啟臣今天說，改名不在國民黨現階段的改...

萊劑到新冠疫苗 游淑慧：國際標準在台灣只是綠色標準

國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，從CODEX國際食品法典、到COVAX新冠肺炎疫苗全球取得機制，民進黨國際接軌的態...

改名風波 藍：江啟臣當選黨主席已強調改個性不是改名

針對中國國民黨改名議題，黨主席江啟臣上午受訪表示，改名不在國民黨現階段的改革議程中，他接任黨主席之後，推動相關黨務工作及...

【總編開箱】綠營狂嗆馬 蔡總統「攜手努力」說說而已？

蔡英文總統昨天在國慶演說拋出朝野和解，邀請國內各政黨「一起攜手努力」，對內互相競爭、立場針鋒相對，這是民主日常，不過，為了國家的生存發展，為了自由民主的價值，對外都應該團結努力，攜手帶領國家度過挑戰。

國民黨中央黨部將遷至智庫 知情人士：智庫本周起找辦公室

國民黨中央黨部搬至智庫底定，讓出辦公空間後，智庫後續辦公空間也朝三方案最後規劃：與中央黨部合署辦公、與現行中央黨部互換辦...

熱門新聞

陳柏惟喊「霜食節快樂」 孫大千：侮辱中華民國和冰淇淋

搭接駁車卡車陣 遊客怨到會場國慶焰火已放完...

海弓三結合MK41驗證成功 但海軍確定放棄國造迅聯戰系

台灣女孩節 蔡英文提醒別再稱國慶禮賓人員是「金釵」

國慶焰火吸引逾40萬人次觀看 散場時塞車

國慶日非中華民國生日？國民黨文傳會、國際部意外內戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。