孫文南院談國民意識與美豬衝擊 兩岸關係重災區在高雄

孫文南院協會今天在蓮潭會館辦「國民意識與美豬進口衝擊研討會」，與會產學界倡議：反萊豬公民自決、反對政府美台貿易黑箱作業、反對政府罔顧立法程序正義、抗議政府犧牲人民健康，並尋求台灣畜牧業受衝擊因應方案。孫文南院院長汪明生也談到兩岸關係中，台灣最大的「重災區」就是高雄，產業規模有限，高雄青年才一直北漂。

孫文南院指出，蔡英文總統8月以推進台美關係、時空環境改變為由，罔顧立法程序，以「行政命令」宣布開放含有萊克多巴胺瘦肉精美豬進口，美其名說是要「替台灣做出關鍵決定」，事後經在野黨立委踢爆，行政院違法連續15個月未召開「食安會報」，根本棄人民健康於不顧，孫文南院呼籲全民拒買、拒食美國萊豬以求自保。

出席研討會各界代表包括屏東大學鄭博文教授、台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟李建誠發言人、前高雄榮總精神科蘇偉碩醫師、高醫生物醫學王文心博士、高雄大學黃英忠教授、養豬協會理事長王忠禮等人，以及地方民代。汪明生表示，孫文南院一向倡議兩岸「南南合作」，而台豬不含瘦肉精，符合大陸食安法規，養豬戶不妨考慮以高雄做為試點，向大陸出口台灣豬肉。

汪明生日前出席2020海峽論壇。他表示，台灣南部是發展潛力最大的，民心思變是基調，韓國瑜一個人跑高雄來，曾就掀起浪潮，全球華人關注，但差不多兩年就一切還原。他不想批評、也不攻擊，但直言台灣有很多的問題需要面對。

關於蔡英文總統在國慶的談話，汪明生說，「很好啊，表示她也開始認識了。」蔡在台灣把藍軍當對手，把藍軍打趴了，甚至要終結藍軍，「可是真正的重頭戲不是藍綠、而是兩岸，有本事就面對紅軍。」要面對他得先了解他，什麼是共產主義、共產黨如何對台灣？

汪明生說，孫文南院協會的成立就是要面對兩岸，台灣的政府和政黨已無法被期待，比較大的工商企業也都心知肚明，南部產業的規模有限，青年北漂，就是因為沒有夠大的產業、夠大的項目進來，很多都是跟兩岸有關。兩岸政策從李登輝的戒急用忍，台灣最大的「重災區」就是高雄。