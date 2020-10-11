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國民黨名「去中國」風暴燒黨團群組 江啟臣上火線釋疑

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中國國民黨改名問題再度引發黨內論戰。本報資料照片
中國國民黨改名問題再度引發黨內論戰。本報資料照片

國民黨政策會執行長、黨團總召林為洲昨在臉書拋「中國國民黨」黨名「去中國」議題惹議，戰火今延燒到黨團立委群組，包含資深立委賴士葆、陳雪生、不分區立委吳斯懷接連提出質疑，讓主席江啟臣親上火線滅火，林為洲至今則未發言回應。

賴士葆受訪證實，他確實在黨團群組中對林為洲臉書發文提出質疑，認為林為洲身分敏感，發言容易被解讀是代表黨或黨團，談話沒所謂個人發言；而這麼重大的主張，要也應先在黨團大會或中常會上先提出討論，貿然就在臉書提出非常不宜。

據轉述，面對紛至沓來的質疑，江啟臣上午在黨團立委群組中澄清，國民黨改名與否，並不在黨現階段推動改革的選項清單中。

國民黨兩岸路線由利多變包袱，林為洲昨在臉書拋出「中國國民黨」黨名去「中國」議題，表示黨推動改革，沒有不能談、不能討論的議題，發言不只被網友罵翻，黨籍立委也多表不贊同，上午在黨團群組也引發質疑。

據了解，上午賴士葆首先在黨團群組中發難，質疑林為洲改黨名發言，到底是個人的意見還是黨主席授意「唱雙簧」？賴提醒，林現在是黨政策會執行長，是黨務高層，公開談話某種程度就代表黨的意思，不易向外界說服是個人意見。

賴士葆認為，黨是否要改名就如同宗族是否要改姓，茲事體大，至少應黨團內部，甚至是黨代表內有共識，或有一個公開辯論過程，才適合對外發表，如今未經這些程序就拋出這個題目，令人不敢領教。

賴士葆質疑，國民黨從黨中央到黨團現正力抗含瘦肉精美豬進口，如今還在頻頻出擊、打得順手時，黨內卻在此時拋出這個爭議性議題，轉移反美豬焦點，背後原因令人費解，這個題目有那麼急？

賴士葆說，蔡總統昨天國慶談話四平八穩，對對岸釋出善意，反而國民黨在雙十節時釋出惡意；黨討論黨名「去中國」，之後有什麼立場罵民進黨推課綱去中化、華航護照改名？黨中央若無法危機處理、釋疑，恐再遭諷是「小綠綠」。

賴士葆強調，黨改名議題不是不能討論，但不該未經任何討論程序就由政策會執行長輕率丟出，這是非常不智行為；黨中央如確實要往這方向走，就盡快召開改名大辯論。

賴士葆提醒，KMT是屬於所有黨員的黨，而非只是黨中央少數人就可動輒做這麼大的改變。據指出，在黨團群組中，陳雪生也揚言，若國民黨改黨名他就要退黨。吳斯懷則提到，相關議題已在軍公教團體引發反彈，黨中央應有所因應。

賴士葆 國民黨 林為洲

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