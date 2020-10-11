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台灣女孩節 蔡英文提醒別再稱國慶禮賓人員是「金釵」
國慶日剛過，蔡英文總統在臉書分享相關知識，提醒大家不要再稱禮賓人員是「金釵」。蔡總統說，今年國慶，大家可能都有看到穿著制服的「 禮賓人員」，在國慶的各種場合，擔任服務貴賓的工作。過去，大家都稱為「金釵」，但是從2016年她的就職典禮開始，就已經稱為「禮賓人員」，而且男女各半，做一樣的事情。有的人會多國語言、會急救，都是受過專業訓練的禮賓接待人員。
蔡總統說，在國慶大會上，看到許多國軍中英勇的女性，像是憲兵指揮部快速反應連12名騎乘重機登場的女兵，令人印象深刻。今天是台灣女孩節，也是國際女童節。「我們的社會中，每個女孩、女性都有自己的專業、興趣與樣貌。當我們說『民主台灣，自信前行』時，我也期待台灣的女孩、女性，都能活在更好的世代，更平等的社會。祝福所有的女孩，能成為自己喜歡的自己、成為與眾不同的自己。」
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