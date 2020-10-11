台灣女孩節 蔡英文提醒別再稱國慶禮賓人員是「金釵」

蔡英文總統昨天在國慶演說拋出朝野和解，邀請國內各政黨「一起攜手努力」，對內互相競爭、立場針鋒相對，這是民主日常，不過，為了國家的生存發展，為了自由民主的價值，對外都應該團結努力，攜手帶領國家度過挑戰。

2020-10-11 05:17