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正國會綠委提修憲案涉及統獨？游錫堃：事前不知道

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
立法院長游錫堃。本報資料照片
立法院長游錫堃。本報資料照片

民進黨派系「正國會」的立委日前提出修憲案，被認為涉及統獨議題，立法院長游錫堃今表示，他對提案事先毫不知情，對於民進黨團內部有意見，他也表示不知道。

游錫堃今出席公督盟2020感恩餐會，被問及正國會立委日前提案修憲，恐涉及統獨議題，他表示，「我事前不知道」。至於傳出民進黨團內部對此提案有意見，認為影響修憲節奏，游錫堃也表示，「事後黨團有意見，我也不知道，沒有人跟我講」。

至於修憲委員會各黨團的成員名單已經出爐，現在就等立法院長游錫堃召開朝野協商，確定召委人選，游錫堃說，隨時可以透過政黨的協商來達成共識，只是本會期為預算會期，必須審查紓困預算、前瞻預算和總預算案，也非常重要。立法院本會期會兼顧修憲任務，現在就看各黨團的意見。

他表示，如果修憲的時程要配合2022縣市長選舉，時間上還沒有那麼急，倒是總預算案是比較急的。游錫堃說，現在修憲委員會已經成立了，接下來要開會選召集人，而各黨團相信在召委人選上已經有共識，只是必須要有一個程序，待召集人選出來，就可以自行開會。

修憲 游錫堃 民進黨

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