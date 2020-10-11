頻頻北上布局中央？鄭文燦：任期做滿是基本的

桃園市長鄭文燦被傳可能前進中央當行政院長，甚至開始布局2024總統大選，消息不斷。他今日出席公開場合表示，一個政治人物把政見落實、任期做滿是基本的，並認為，市長把市長的角色扮演好，就是人民之福。

鄭文燦今出席公督盟2020感恩餐會，被媒體問及近期不斷北上，是不是有意為市長之後的政治路布局？他則表示，當市長也會參加不同縣市的活動，這樣的情況以前都有，而今日是剛好參加公督盟的募款活動，除了公督盟創會理事長顧忠華是他的老師，他過去曾擔任過3年國會助理，認為國會透明自主，對公民社會有充分回應是很重要的，他的出席也是對此表示支持，相信國會透明度現在比以前更高，是公民社會與民主政治結合的好方向。

至於會不會把市長任期做好做滿？鄭文燦回答，每一個政治人物都要把政見落實、任期做滿為目標，「這是基本的」。而被質疑近期頻頻北上？他則說，他的出席頻率跟以前一樣。

鄭文燦也說，其實這一屆市長任期還不到一半，他是一天當三天用。他覺得，每一個政治人物都要把現在做好，總統把總統的角色扮演好，院長把院長的角色扮演好，市長把市長的角色扮演好，就是人民之福。