兩岸緊張？游錫堃：中國今年挑起戰事的機率不大

針對兩岸情勢升溫，立法院長游錫堃表示，他認為除非兩岸擦槍走火，今年中國挑起戰事的機率不大，並指出，中國已在南海議題上示弱，現在不斷機、艦擾台，實際上是要逼美國對話。

游錫堃今出席公督盟2020感恩餐會，被媒體問及兩岸問題，他表示，中國最近幾個月對台灣很兇，機、艦擾台，經常跨過台海中線，甚至進入我西南空域，且次數非常頻繁，不過他認為，中國今年要主動挑起戰事的機會不高，除非擦槍走火，或是美國對中國戰狼外交有所表態。

游錫堃說，他會如此認為，是由於他觀察到中國在南海議題上有所示弱和讓步，尤其中共外交部長王毅在今年8月5日的新華社專訪中提到，南海諸島是地區國家的共同家園，希望能夠啟動南海準則，盼透過對話讓南海成為希望之海、友誼之海、和平之海；同時，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則在同月7日，在新華社上表示「中方同美方對話溝通的大門始終敞開」，希望美國不要開倒車。

游錫堃認為，這樣的態度與中國過去主張南海為中國領土的一部分有所違背，讓南海緊張一下子大幅減少，其實就是等於退縮了，「退很大的一步」，但是美國仍然未重啟對話。他推測，中國不斷侵擾繞台，就是希望以此逼美國開啟對話。

以此來說，游錫堃認為，台灣不應該因為中國聲色俱厲就害怕，台灣還是要自立自強，而且一定要準備好，不知道未來兩岸會不會擦槍走火，台灣對美國的態度會不會轉變也不清楚。

至於中國國台辦昨回應蔡英文總統國慶談話表示，應回到「九二共識」政治基礎，兩岸就能重啟對話協商，游錫堃認為，如果九二共識就是一個中國原則，連前總統馬英九在馬習會中都不敢提「各自表述」，那豈不是要讓台灣香港化、西藏化、新疆化？這不只是他，相信台灣人都不能接受。