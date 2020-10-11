中國國民黨改名？ 侯友宜：中國這2字代表中華民國

中國國民黨政策會執行長林為洲拋出黨名去掉「中國」2個字，引發議論。新北市長侯友宜今出席瑞芳圖書館啟用儀式時說，其實我們很清楚「中國」這2個字代表中華民國，國民黨最重要的是要自己改變，沒有改變沒有一切，沒有改革更沒有希望。改變才能讓國民黨重新站起來，改革才能迎向挑戰，讓民眾接納。

國民黨接連敗選，黨內有人視傳統兩岸路線成包袱。林為洲昨在臉書拋出黨名去「中國」議題，指推動黨的改革，沒有什麼議題不能談、不能討論，引發黨內議論。國民黨中央隨後出面定調，改革才是重心，並非改名。

侯友宜回應這個話題時表示，國民黨現在最急迫的是不斷地要去改革、改變，跟民眾永遠站在一起，讓民眾知道我們能夠為他們做什麼。民眾所想要做的，我們一定要全力以赴。改革比什麼都還重要，我們的改變從我們的內在開始，好好的跟民眾並肩作戰，改變自己比一切都還重要。

侯友宜指出，其實我們很清楚，這兩個字是代表中華民國，所以先把自己改變才是當前最重要的挑戰。沒有改變沒有一切，沒有改革更沒有希望，只有改變才能讓國民黨能夠重新的站起來，只有改革才能夠迎向挑戰，才能夠讓民眾能夠接納，大家一起全力以赴。

侯友宜說，一個黨的成功失敗決定在自己，自己要不要決定重新調整步伐，跟2300萬民眾站在一塊，讓民眾認同國民黨，讓民眾知道國民黨為他們做什麼，而且能夠做出有感的政績。民眾所想要的，我們一定要站在民眾那邊，讓民眾跟國民黨能夠永遠心連心在一起，這個比任何形式的改變都還重要。