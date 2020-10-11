萊劑到新冠疫苗 游淑慧：國際標準在台灣只是綠色標準

國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，從CODEX國際食品法典、到COVAX新冠肺炎疫苗全球取得機制，民進黨國際接軌的態度不一，「國際標準在台灣也只是綠色標準，愛要不要，說變就變。」

游淑慧提到，2012年，國際食品法典委員會在美國強大遊說下，會員國最後以69：67「兩票」之差，表決通過Codex中訂定萊克多巴胺殘留容許量，從票數差就知，當年過程，會員國間辯論與爭議十分激烈。

游說，即便國際訂出容許值，非硬性規定，目前仍有160多個國家是禁用萊克多巴胺。但，民進黨就是打著這個「國際標準」，開放萊豬進口。

另外，游也提到COVAX新冠肺炎疫苗全球取得機制，據了解，台灣目前排的順位是第166位。

但COVAX目前在全球170多支實驗研發疫苗中，已挑選出9支進入第三階段臨床實驗的候選疫苗。這9支有4支中國大陸研發、1支俄國研發、4支歐美研發。

然而，即便COVAX國際共同平台會對疫苗最終的選擇與採購負責把關，但台灣的衛福部還是先入為主的把大陸製的疫苗排除。分配順位已是第166位，又排除一半選擇，台灣何時能買到？

游淑慧說，同樣是國際標準、國際審核，說穿了，國際標準在台灣也只是綠色標準，愛要不要，說變就變。