改名風波 藍：江啟臣當選黨主席已強調改個性不是改名

針對中國國民黨改名議題，黨主席江啟臣上午受訪表示，改名不在國民黨現階段的改革議程中，他接任黨主席之後，推動相關黨務工作及改革工作，不管是改革委員會或9月6日的全代會，改名議題都不在議程中。他強調，改名不是現階段黨內改革的重點，當前黨內應該關心的是民生議題，例如萊豬進口或地方上缺水等民生問題。國民黨也說，此議題江啟臣當選黨主席時就已強調，中國國民黨不是表面名稱的問題，個性不改才於事無補。

國民黨指出，江啟臣今年初當選黨主席前接受媒體專訪時，已針對國民黨改名議題做出明確立場，江當時強調，「國民黨要檢討的重點是論述方式、內容，而不是表面的名稱問題，如果改名改姓，個性都不改，好像也於事無補。」國民黨表示，此基調從未改變過，無論改革委員會或全代會也從無討論相關議題的議程，此議題從未成為黨中央討論的重心，也不會是重心。

針對林為洲等黨內同志提出國民黨改名的意見，國民黨表示，相關的建議都代表著國民黨內沒有議題是不能開放討論的，這顯示出政黨的開放精神。國民黨堅信「改革才是重心而非改名」，當前國民黨的政治任務焦點在於為民生把關（食安議題）、為民權奮鬥（公投等個人權利保障），國民黨相信，唯有「為人民的生活安全做把關、為人民的權益爭保障」，善盡為人民謀幸福、爭利益的政黨價值，國人會看見我們的努力。