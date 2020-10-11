快訊

除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改名風波 藍：江啟臣當選黨主席已強調改個性不是改名

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣（左）。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席江啟臣（左）。記者劉宛琳／攝影

針對中國國民黨改名議題，黨主席江啟臣上午受訪表示，改名不在國民黨現階段的改革議程中，他接任黨主席之後，推動相關黨務工作及改革工作，不管是改革委員會或9月6日的全代會，改名議題都不在議程中。他強調，改名不是現階段黨內改革的重點，當前黨內應該關心的是民生議題，例如萊豬進口或地方上缺水等民生問題。國民黨也說，此議題江啟臣當選黨主席時就已強調，中國國民黨不是表面名稱的問題，個性不改才於事無補。

國民黨指出，江啟臣今年初當選黨主席前接受媒體專訪時，已針對國民黨改名議題做出明確立場，江當時強調，「國民黨要檢討的重點是論述方式、內容，而不是表面的名稱問題，如果改名改姓，個性都不改，好像也於事無補。」國民黨表示，此基調從未改變過，無論改革委員會或全代會也從無討論相關議題的議程，此議題從未成為黨中央討論的重心，也不會是重心。

針對林為洲等黨內同志提出國民黨改名的意見，國民黨表示，相關的建議都代表著國民黨內沒有議題是不能開放討論的，這顯示出政黨的開放精神。國民黨堅信「改革才是重心而非改名」，當前國民黨的政治任務焦點在於為民生把關（食安議題）、為民權奮鬥（公投等個人權利保障），國民黨相信，唯有「為人民的生活安全做把關、為人民的權益爭保障」，善盡為人民謀幸福、爭利益的政黨價值，國人會看見我們的努力。

國民黨 江啟臣

延伸閱讀

影／國慶典禮1個半小時結束 台上政要互動冷冰冰

慶祝國慶 江啟臣：民進黨政府要思考對中華民國的認同

自辦國慶升旗 江啟臣：捍衛中華民國主權是國民黨責任

來不及報名 國民黨團立委無法陪江啟臣出席國慶大典

相關新聞

國民黨名去「中國」 江啟臣：改名議題不在黨中央議程

國民黨政策會執行長林為洲昨天在臉書拋出「中國國民黨」黨名去「中國」議題，國民黨主席江啟臣今天說，改名不在國民黨現階段的改...

中國國民黨改名？ 侯友宜：中國這2字代表中華民國

中國國民黨政策會執行長林為洲拋出黨名去掉「中國」2個字，引發議論。新北市長侯友宜今出席瑞芳圖書館啟用儀式時說，其實我們很...

台灣女孩節 蔡總統：禮賓人員不要再叫金釵

今天是台灣女孩節，也是國際女童節。總統蔡英文今天在臉書貼文指出，過去國慶禮賓人員被稱為「金釵」，但從2016年她的就職典...

萊劑到新冠疫苗 游淑慧：國際標準在台灣只是綠色標準

國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，從CODEX國際食品法典、到COVAX新冠肺炎疫苗全球取得機制，民進黨國際接軌的態...

改名風波 藍：江啟臣當選黨主席已強調改個性不是改名

針對中國國民黨改名議題，黨主席江啟臣上午受訪表示，改名不在國民黨現階段的改革議程中，他接任黨主席之後，推動相關黨務工作及...

陳柏惟喊「霜食節快樂」 孫大千：侮辱中華民國和冰淇淋

台灣基進立委陳柏惟昨說，雙十正好吃霜食，祝大家「霜食節快樂」。前立委孫大千在臉書表示，擔任中華民國立委連句生日快樂都不敢...

【總編開箱】綠營狂嗆馬 蔡總統「攜手努力」說說而已？

蔡英文總統昨天在國慶演說拋出朝野和解，邀請國內各政黨「一起攜手努力」，對內互相競爭、立場針鋒相對，這是民主日常，不過，為了國家的生存發展，為了自由民主的價值，對外都應該團結努力，攜手帶領國家度過挑戰。

國民黨中央黨部將遷至智庫 知情人士：智庫本周起找辦公室

國民黨中央黨部搬至智庫底定，讓出辦公空間後，智庫後續辦公空間也朝三方案最後規劃：與中央黨部合署辦公、與現行中央黨部互換辦...

觀察站／改名爭議 凸顯藍路線矛盾

「中國國民黨」去「中國」改黨名早已不是新議題，選在雙十國慶當天拋出，動機才可議。過去事實證明，改革並不能靠改名，改名更不...

藍2避戰決議案 宋批花巧戰術

在國民黨團主導下，立法院六日通過避戰兩決議案，要蔡政府積極尋求台美復交、美軍協防。親民黨主席宋楚瑜昨批評，任何政黨應切記...

林為洲拋黨名去「中國」 黨內掀波

國民黨接連遭逢敗選，兩岸路線由利多變成包袱，國民黨政策會執行長林為洲昨在臉書拋出「中國國民黨」黨名去「中國」議題，表示黨...

韓國瑜臉書發聲 政界議論「要選黨主席？」

昨天是國慶日，高雄市前市長韓國瑜在臉書上貼文和影片慶祝國慶，他認為我國從來沒有像此時此刻這麼風雨飄搖，內外夾擊，希望國人...

熱門新聞

蔡政府掛保證吃萊豬不會死 醫：何不提倡吃蟑螂

蔡英文今講2次「中華民國台灣」 往年多凝聚認同時提及

昔社運人士替萊豬護航 陳佩琪勸：直接承認因生計考量

影／陳廷寵稱國軍戰力為零 季麟連點出國軍最大弱點

國慶焰火吸引逾40萬人次觀看 散場時塞車

搭接駁車卡車陣 遊客怨到會場國慶焰火已放完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。