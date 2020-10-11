陳柏惟喊「霜食節快樂」 孫大千：侮辱中華民國和冰淇淋

台灣基進立委陳柏惟昨說，雙十正好吃霜食，祝大家「霜食節快樂」。前立委孫大千在臉書表示，擔任中華民國立委連句生日快樂都不敢說，國慶日還打嘴炮推銷冰淇淋，不但侮辱了中華民國，更侮辱了冰淇淋。

孫大千批評，領中華民國的薪水，擔任中華民國的立委，在雙十國慶日連一句生日快樂都不敢講，還要自以為幽默的鬼扯一個霜食節。如果這麼想推動台灣獨立，就請帶種的辭去立委，直接學習國父孫中山進行革命，落實獨立建國的理念。

孫說，不要一邊領著每個月數十萬的薪水，一邊享受著立委的福利，不但在國會殿堂上不學無術，甚至在國慶日的時候打嘴炮推銷冰淇淋。如此忘恩負義的立法委員，不但侮辱了中華民國，更侮辱了冰淇淋。