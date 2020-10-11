聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳柏惟喊「霜食節快樂」 孫大千：侮辱中華民國和冰淇淋
台灣基進立委陳柏惟昨說，雙十正好吃霜食，祝大家「霜食節快樂」。前立委孫大千在臉書表示，擔任中華民國立委連句生日快樂都不敢說，國慶日還打嘴炮推銷冰淇淋，不但侮辱了中華民國，更侮辱了冰淇淋。
孫大千批評，領中華民國的薪水，擔任中華民國的立委，在雙十國慶日連一句生日快樂都不敢講，還要自以為幽默的鬼扯一個霜食節。如果這麼想推動台灣獨立，就請帶種的辭去立委，直接學習國父孫中山進行革命，落實獨立建國的理念。
孫說，不要一邊領著每個月數十萬的薪水，一邊享受著立委的福利，不但在國會殿堂上不學無術，甚至在國慶日的時候打嘴炮推銷冰淇淋。如此忘恩負義的立法委員，不但侮辱了中華民國，更侮辱了冰淇淋。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言