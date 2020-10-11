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國民黨中央黨部將遷至智庫 知情人士：智庫本周起找辦公室

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨中央黨部將搬到台北杭州南路與智庫共用辦公空間。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
國民黨中央黨部將搬到台北杭州南路與智庫共用辦公空間。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

國民黨中央黨部搬至智庫底定，讓出辦公空間後，智庫後續辦公空間也朝三方案最後規劃：與中央黨部合署辦公、與現行中央黨部互換辦公空間與另外自租辦公空間使用。知情人士表示，本周起將開始尋覓合適辦公廳舍。

知情人士指出，目前三種方案中，與現行中央黨部互換辦公空間選項，因為有讓外界解讀中央黨部「為搬而搬」疑慮，讓黨中央搬家政策宣示成效打折扣，選項已幾近排除，可能性最低。

至於近日傳出的中央黨部與智庫合署辦公，知情人士說，這樣的運作模式有模糊智庫主體性疑慮，智庫與國民黨的租客與房東關係，也可能被外界不當解讀，甚至真的將智庫當成國民黨附隨組織，目前也還在沙盤推演中。

知情人士表示，本周起智庫會積極尋找合適的辦公空間，只要有合用、租金合理的辦公空間，未來並不排除自租房舍作辦公空間。

國民黨之前評估，中央黨部大樓樓層減租、空間重新調整後，包含搬遷費、留用空間重隔間費與電話等線路重拉費用，要支出約3百至6百萬元。有黨工反映，智庫大樓老舊，建物漏水等狀況不少，若搬至智庫修繕費用恐怕又是一筆支出。

知情人士回應，智庫大樓建物確實較為老舊，但該有的設備也還是應有盡有，其他額外的修繕或空間調整，就要看中央黨部搬入後要改善、調整到什麼程度，才能確定最後搬遷與整修支出，這部分支出可多可少。

國民黨 漏水

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