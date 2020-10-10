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直播／33分鐘施放2.7萬發！國慶焰火點亮台南漁光島夜空

一大早共機又侵我空域 軍事迷：沒想到比國軍還早慶雙十

台美基礎建設合作架構 學者：新南向政策更有著力空間

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蔡英文總統今天在雙十國慶慶典中發表演說，表示這段時間以來，有國軍弟兄姊妹在執行任務的過程中，為國受傷，甚至殉職。我們感念他們的付出，並且以英勇盡責的國軍為榮。 記者林澔一／攝影
蔡英文總統今天在雙十國慶慶典中發表演說，表示這段時間以來，有國軍弟兄姊妹在執行任務的過程中，為國受傷，甚至殉職。我們感念他們的付出，並且以英勇盡責的國軍為榮。 記者林澔一／攝影

蔡英文總統今在國慶演說時指出，台美已完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，顯示台美經濟合作的深化，已進入行動階段，這是我國國際經貿合作尋求全面性突破的開始。中央大學經濟學系教授邱俊榮則表示，合作架構是為我國經濟找出路，也讓過去單打獨鬥的新南向政策，更有著力空間。

邱俊榮說，過去我國經濟始終處在擔憂中國競爭、紅色供應鏈威脅的氛圍下，但現在美國主導的供應鏈重組下，這時間點台灣可跟過去劃分，也是重要轉捩點，未來政府資源如何更合理分配，尤其要注意六大核心戰略產業的頭兩項，數位經濟與資安產業。

至於「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，邱俊榮說，合作架構重要意義是為我國經濟找出路，事實上我國新南向政策比美國總統川普當選時間還要更早，現在算是跟美國的印太戰略是時機上的巧妙結合，過去推新南向政策因東南亞國家依賴中國也深，台灣想要打進不容易，現在搭配美國、日本、印度，這樣要續推新南向會更順，例如合作投資、人才培育都會較過去單打獨鬥來的容易，將更有著力空間。

但邱俊榮也提醒，我國也不能只把新南向國家當作生產基地，因東南亞事實上不缺投資，各國都搶著投資，台商也不一定吃香，台灣也不可能像是中國到各國輸出高鐵、港口、機場建設，如何推展5G時代的數位經濟與智慧應用才是東南亞國家目前較為看重的。

邱俊榮表示，我國防疫成績連動經濟成長，短期效果上，其他國家都停工斷鍊，我國還有一定動能；尤其宅經濟、遠端經濟蓬勃發展的此刻，台灣ICT、半導體產業包含PC、筆電製造業都吃香，講的不好聽也可以說發災難財，但就是剛好疫情底下，台灣強勢產業能因應這個需求。

但邱俊榮也說這是短期動能，長期部分不能靠著PC、製造業，因為市場總是會有飽和一天，如何在5G時代加強對各種數位經濟與智慧應用的優勢，才是台灣經濟可長可遠的保證。

邱俊榮 新南向政策 新南向

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