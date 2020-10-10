聽新聞
test
0:00 / 0:00
看韓國瑜臉書國慶言 陳其邁：是國民黨老派的政治語言
高雄市前市長韓國瑜今天在臉書貼文和影片祝中華民國生日快樂，同時提到此時此刻國家這麼「風雨飄搖」、「內外夾擊」。高雄市長陳其邁晚間受訪時表示，那是國民黨老派的政治語言；有些退休將領跑去中國大陸卑躬屈膝、去聽訓，令人遺憾；至於韓國瑜說的國內的部分，問題是在國民黨內部。
對於韓國瑜臉書所提，陳其邁指是國民黨老派的政治語言，國民黨有退將把國軍戰力說是零，卻自己跑去大陸卑躬屈膝，談國家認同卻做這些事，令人遺憾。他很憤慨，退將跑去中國大陸，自己當過陸軍總司令講那種話，聽了真的是吐血。
至於韓國瑜提到中華民國風雨飄搖，內外夾擊，外部有軍事壓力，內部大家分歧四想。陳酸，韓國瑜所講國內問題，是在國民黨內部。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言