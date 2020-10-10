看韓國瑜臉書國慶言 陳其邁：是國民黨老派的政治語言

高雄市前市長韓國瑜今天在臉書貼文和影片祝中華民國生日快樂，同時提到此時此刻國家這麼「風雨飄搖」、「內外夾擊」。高雄市長陳其邁晚間受訪時表示，那是國民黨老派的政治語言；有些退休將領跑去中國大陸卑躬屈膝、去聽訓，令人遺憾；至於韓國瑜說的國內的部分，問題是在國民黨內部。

對於韓國瑜臉書所提，陳其邁指是國民黨老派的政治語言，國民黨有退將把國軍戰力說是零，卻自己跑去大陸卑躬屈膝，談國家認同卻做這些事，令人遺憾。他很憤慨，退將跑去中國大陸，自己當過陸軍總司令講那種話，聽了真的是吐血。

至於韓國瑜提到中華民國風雨飄搖，內外夾擊，外部有軍事壓力，內部大家分歧四想。陳酸，韓國瑜所講國內問題，是在國民黨內部。