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柯文哲挖藍營牆角？季麟連讚：柯是個政治家
中華民國中央軍事院校校友總會原擬在凱達格蘭大道舉辦「璀璨雙十 捍衛中華」踩街嘉年華活動，不料場地被別人申請，後來透過管道轉請北市府協助，申請到市府前廣場，更傳言理事長季麟連與台北市長柯文哲會面，遭解讀是柯挖「藍營牆角」，季麟連表示，兩人見面是純聊天，但他也盛讚柯是個政治家，很不容易。
季麟連昨天談整個過程，直誇柯文哲很客氣，因為我們要找這個場地，跟兵役局局長熟，當時說要來拜訪柯市長，柯說他年齡比較小，要來看我。
季麟連也提到，今年台北市設市百年，柯文哲把歷任市長都找來，而且相處得很好，盛讚柯是個政治家，很不容易。
與柯文哲會面聊了什麼？季麟連說，聊天，就是聊天，我們也不談政治，就是純聊天。至於對柯市政的看法，季表示，詳細的他不了解，但能夠連任，一定有他的條件，大家看吧。
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