昔社運人士替萊豬護航 陳佩琪勸：直接承認因生計考量

台北市長柯文哲的太太陳佩琪下午在臉書發文，對於萊豬爭議，她指出，媒體這幾天一直提到某位以前帶領上街反萊豬的社運人士，說他拿人手短，現在卻為執政黨的萊豬進口政策護航。她勸說，既無法靠「要符合國際標準、要標示清楚」這兩理由來圓自己過去反對的理由，實際經貿上也沒換到什麼好處， 那就直接承認自己因生計或選票考量，不得不換了位置就換腦袋，就直接道歉，說在台灣從政，有時不得不這樣。

陳佩琪說，某位以前帶領上街反萊豬的社運人士，辯稱是當時政府沒說要符合國際標準，所以他才反對，現在政府說要符合國際標準了， 所以他不反對了， 甚至極力護航。她說，這種說法，在媒體發達的時代很容易被打臉，就有很多人跳出來說2012年就訂有國際標準了，當時執政黨也說會按這標準進口，當時他仍反對，現在卻護航，於是有人要他道歉，有人要他下台。

陳佩琪指出，突然想到先生以前講過的一句話「 當家才知當家難」 ， 這個黨既然當家了， 而且感覺會千秋萬世、永遠執政，那麼就該想想要如何圓自己過去過說的話、做過的事？

她說，因為沒人想吃含有可能有副作用的食品添加物的食物，台灣現在也沒說飢荒到非進口這不可，所以大家承認萊豬非醫學爭議，而是政治問題，既然是政治問題，這位民運人士和其服務的政黨想繼續執政，那就直接跟國人說換到什麼優惠的關貿協議不就好了，雖然不是每戶人家都靠做生意維生，但出口優惠多， 進口東西便宜， 每個人都有好處，加上公司獲利多， 股票漲起來， 也是全民受惠。

陳佩琪說，現在既無法靠「要符合國際標準、要標示清楚」這兩理由來圓自己過去反對的理由，實際經貿上也沒換到什麼好處， 那就直接承認自己因生計或選票考量，不得不換了位置就換腦袋，就直接道歉，說在台灣從政，有時不得不這樣，不思如此，難道要承認說自己過去的行為、主張其實是全無專業考量， 完全是用來抗爭當時的執政黨和媒體上帶風向用的？