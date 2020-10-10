大屋頂下／李登輝的漏斗型人生

李前總統登輝先生辭世。本文為作者撰二○○六年八月十日聯合報社論。標題及內文一字未易。今昔大局不同，但感思無二。只是當年感慨，今日多一分傷悼。

公共電視的「李登輝」紀錄片系列播完。製作者雖稱不是蓋棺論定，只是記錄歷史；但該片將李登輝的政治生命動線，自「民主先生」出發，至「台獨領袖」歸結，也算是春秋之筆。

李登輝的人生，是一種「漏斗型」的人生。漏斗呈Ｙ型，入口開闊，出口窄狹；這是一種每下愈況的人生、一種虎頭蛇尾的人生，也是一種狗尾續貂的人生。

李登輝的人生道路愈走愈窄、愈走愈下坡；他所領導的國家也被他帶上愈走愈窄、愈走愈下坡的道路。

自「民主先生」至「台獨領袖」，呈現了一個標準的漏斗型。當初，李登輝出任中華民國總統之際，台灣已然在經濟及社會上運作得十分卓越；蔣經國更以解嚴及開放大陸探親，為他在內政及兩岸打開了活路；至於在政治架構上的一些缺陷，如有待國會改革、憲政改革等，皆形同是歷史專為李登輝佈置的表演舞台，他只要順勢而為，舉手投足皆是點石成金、流芳百世的契機；何況，他又是「中華民國第一位台灣人總統」，使他具備了克服橫逆的巨大能量。當時的李登輝，確是站在一個十分開闊的起點，而台灣人民顯然亦曾希望追隨他走向更開闊的未來；在李登輝主政之初，國民黨在中央至地方的各種選舉中皆穩占優勢，立院大幅過半，國民大會甚至超過四分之三的席次，在在皆顯示歷史曾經給予李登輝優渥的恩寵，台灣人民亦對這位「民主先生」深有寄望。

沒想到，當時那般開闊的場景，居然竟只是漏斗的開端所造成的錯覺；此後，李登輝就帶著台灣一步一步地往漏斗的狹窄底端走下去。「毀憲元凶，黑金教主」這八個字是李登輝一生的寫照。今日政商關係的汙濁，始自李登輝；政治人物的奢靡浮誇，亦始自李登輝；李登輝任內六度修憲，非但未將憲法修成「百世不朽的宏規」，反而徹底毀了這部憲法；李登輝不但毀了國民黨，且在卸任總統後以台獨旗手的地位挾持了民進黨，使民進黨難以轉型，遂亦毀了民進黨；李登輝的《國統綱領》完全失敗，其「兩國論」也迄仍在「四不一沒有」的禁制之中；李登輝招致美國干預台灣修憲，使憲法受制於美國之手；李登輝的「戒急用忍」，更徹底戕害了台灣曾經可能成為亞太營運中心的契機；李登輝使國人相互仇恨，李登輝使政治成為權謀的同義詞……。如今，李登輝被封以「台獨領袖」的頭銜，這不是世局的主流，不是兩岸的主流，也不是台灣民意的主流；李登輝把他當權伊始所面對的一盤天與人歸的好棋下爛，他自己走上了絕路，也使整個國家每下愈況。現在，李登輝真正走到了漏斗的最狹窄之處。

李登輝一生的最顯著特徵是「機會主義」。「血書志願」的岩里政男，參加中國共產黨的李登輝，面對蔣經國坐三分之一椅子的李登輝，大權在握時宣示《國統綱領》的李登輝，倡議「兩國論」企圖挽救連戰選情的李登輝，被國民黨逐出後楬櫫台獨大纛的李登輝……。這是一名始終如一的政治投機者的完整履歷表，只是，當他走到了今日成為台獨旗手的牆角，李登輝已是前無進路，後無退路了！

一九八八年，李登輝初掌政權時，他領受了中華民國前此四十年血汗耕耘的成果，這是何等開闊的場景？但是，當他執政十二年後下台之際，台灣已經成為一個政經煉獄，李登輝自己則被國民黨逐出門牆，成為「靠行」民進黨的「台獨旗手」，以推翻中華民國為號召，這又是何等侷促的場面？

「台獨」是台灣的「民主」中難以避免的部分元素，但畢竟「台獨」不等於台灣的「民主」；當李登輝從海闊天空的「民主先生」，變成了兜售悲情的「台獨領袖」，這算不算是墜入了漏斗的底端？

尤其諷刺的是，李登輝的歷史評價，最近突然因為陳水扁的貪腐無狀，而居然略見提升；這一對「摩西／約書亞」，已然皆陷於人生漏斗的最底端，卻兀自仍在相互比賽，看究竟誰比誰更黑金、更貪腐！

公共電視將李登輝的人生句點，落在「台獨領袖」的碑誌上；李登輝將會視此為人生的最大榮耀，或反而是人生最大的諷刺？