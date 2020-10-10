挨酸是魯蛇 馬辦：民進黨昧於事實的批評根本自曝其短

前總統馬英九今質疑，國民黨執政時兩岸可穩定，蔡英文總統卻做不到，遭民進黨反譏馬忘記自己曾被外媒揶揄是「cipher（無用之人）」、「loser（魯蛇）」，勿刷存在。馬辦下午發新聞稿回應，民進黨可繼續昧於事實，但無法掩飾執政無能。

馬辦指出，無論是國際貨幣基金（IMF）或瑞士洛桑管理學院（IMD）評比，馬政府時期經濟成績都優於蔡政府；馬政府外交關係穩固，蔡政府卻連斷7國；在國安方面馬政府更昔遠勝今，從來不會因國慶預演就有人擔心是中共打過來了。

馬辦也澄清，馬前總統於馬習會時，明明白白在大陸國家主席習近平面前提起「一中各表」與「中華民國憲法」，當時的逐字稿都已送立法院公布，但民進黨發言人還是要說沒有，還硬扯什麼「卑躬屈膝」。

馬辦表示，民進黨可繼續耽溺於意識形態及自我感覺良好，但人民的感受才最真實，民進黨昧於事實的批評根本是自曝其短；要回應喜歡歪曲事實的人真的很累，與其東拉西扯這麼多，民進黨發言人倒不如先講清楚，ECFA到底要不要廢？