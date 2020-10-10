再拋爭議話題 林為洲：務實面對國民黨黨名去「中國」
國民黨接連遭逢敗選，兩岸路線由利多變成包袱，「去中化」在藍營內部也擁一定支持，連帶讓「中國國民黨」黨名是否去「中國」近日也引起討論。國民黨政策會執行長林為洲中午在臉書表示，國民黨改革，沒有不能談、不能討論的議題。
林為洲指出，國民黨認定的「中國」當然是指「中華民國」，但容易與對岸「中華人民共和國」混淆，且「中國」這個名詞還指涉意含定義權、話語權與戰略上為台灣最大利益，維護海峽和平，保留與對岸對話、周旋的連結與縱深等問題。
林為洲說，國民黨改革的第一步就是「沒有不能談、不能討論的議題」，像是「中國國民黨」黨名要不要去掉「中國」等問題，也唯有包容多元、務實面對問題，才有可能獲得有價值的答案。
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