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張博洋批韓國瑜號召深藍 國民黨黃紹庭：不要再消費韓

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜國慶貼文和影片，藍綠各有解讀。圖／本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜國慶貼文和影片，藍綠各有解讀。圖／本報資料照片

高雄市前市長韓國瑜國慶日的今天，於臉書貼文和用影片 表達對國家的憂慮，也強調大家一起保護國家、家園。台灣基進新聞部主任張博洋認為韓國瑜是對深藍族群講話，可能與選舉有關。國民黨高雄市議員黃紹庭認為看到國家目前的處境，任何從政人士都有可能表達想法，說韓要參選什麼職務，聯想太多，綠營不要再拿韓國瑜來緩解國人對執政者的怨聲載道。

張博洋表示，韓國瑜在臉書指「我們」締造過30年的經濟奇蹟、守護著70載的昇平寶島，誰也不能否認，這一片青天白日滿地紅庇佑的不只是36000平方的山河土地，也是5000年文明的才情歲月，更是2300萬人民的平安幸福。然而，台灣島上的族群歷史怎麼可能只有70載，5000年文明這個用法顯然也沒把台灣原住民族算進去，用「70載」是因為從1949年國民黨流亡來台開始算，用「5000年」代表大家都是中國人；韓國瑜指的「我們」，是指死忠的中華民國派信徒，也就是所謂的黃復興系統、深藍族群。

張博洋又指韓國瑜影片中提到幾十年來沒有像此時此刻風雨飄搖與危險，外部不停軍事壓力，內部大家分歧四想；但是，沒看過韓譴責陳廷寵、前總統馬英九，顯然不是真的在意外部軍事壓力，而是憂心深藍族群失去國家政權而風雨飄搖。

對於韓國瑜的國慶談話和張博洋的批判，黃紹庭說，今天是中華民國的生日，面對國家此時的氛圍，相信很多人會擔憂，韓國瑜雖目前沒有職務，也是從政人士，他看到國家內外處境，難免有感而發，倒不必把韓的發聲看做與選舉有關；兩岸關係自1996年以來，目前是最緊張的時刻，在一些民調裡也可看出很多國人的憂慮，綠營不必把韓國瑜或其他藍營人士拿出來紓緩國人對執政當局的怨言。

黃紹庭說，遇到民眾對執政當局怨聲載道時，綠營的做法通常是拿藍營人士來當「救援王」，像最近罵罵立委吳斯懷、退將陳廷寵、馬英九，現在又來批韓國瑜，但這樣的做法，都無法掩飾在含瘦肉精美豬進口、兩岸關係緊張的事實，國人的眼睛是雪亮的。

韓國瑜 國慶

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