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霹靂舞排名網站將我列為中國的一省 外交部交涉後更名

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
世界霹靂舞排名網站bboyrankingz將台灣列為「中國的一省」，經外交部交涉後更名為台灣。圖/翻攝bboyrankingz網站
世界霹靂舞排名網站bboyrankingz將台灣列為「中國的一省」，經外交部交涉後更名為台灣。圖/翻攝bboyrankingz網站

外交部今天表示，有網友日前發現世界霹靂舞排名網站bboyrankingz將台灣列為「中國的一省」，外交部接獲消息後和網站負責人交涉，網站迅速在兩天內改正，外交部對此結果表示欣慰和肯定。

外交部表示，有網友發現世界霹靂舞排名網站bboyrankingz中的國家排名，錯誤將台灣列為「中國的一省」，外交部接獲消息後，立即透過管道與網站負責人取得聯繫並獲得善意回應，經交涉後該網站迅速在兩天內改正不當稱謂，稱我方為台灣（Taiwan）。

外交部表示，我方在世界霹靂舞國家排名網網站成功正名為台灣後，也檢視其他各類排行榜，目前凡是來自台灣的舞者、舞團、裁判、主辦人或DJ，都正確標示我國國旗及縮寫「TW」。

外交部表示，外交部交涉時強調，台灣是台灣，從沒有被共產中國統治過一天，更不是中國大陸的一部分，因此嚴正要求網站更正錯誤標示。外交部同時說明，因應新冠肺炎疫情，台灣以迅速、透明、有效的防疫措施贏得全世界的肯定及讚揚，與病毒發源地中國大陸是明顯的對比。網站負責人表示理解，並迅速更正對我國不當名稱。

外交部

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